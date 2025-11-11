Сегодня 11 ноября 2025
Новости Software
На ПК и консолях вышла сюжетная ролевая игра Rue Valley — дитя Disco Elysium и «Дня сурка»

Как и было обещано, 11 ноября на ПК и консолях состоялся релиз Rue Valley — сюжетной изометрической ролевой игры, вдохновлённой культовым детективом Disco Elysium и кинокомедией «День сурка».

Источник изображений: Owlcat Games

Rue Valley вышла на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Релиз сопровождался прикреплённым ниже насыщенным геймплейным трейлером (доступен с русскими субтитрами).

До 18 ноября Rue Valley можно купить с 10-процентной скидкой. В российском сегменте Steam покупка обойдётся в 891 рубль, а в Epic Games Store цена будет даже чуть ниже — 809 рублей.

По сюжету герой Rue Valley — мистер Хэрроу (Mr. Harrow) — оказывается заперт в 47-минутной временной петле. Игрокам предстоит вырваться из цикла, вернуть контроль над своей жизнью и, возможно, даже спасти мир.

Протагонист обладает податливой личностью. У одного игрока мистер Хэрроу — неуверенный, но шумный, у второго — тихий и эмоционально уставший, а у третьего — агрессивный и не стесняющийся в выражениях (и жестах).

Рейтинг на Metacritic или OpenCritic у Rue Valley к релизу не сформировался

Обещают возможность создать «свою неповторимую историю», колоритных героев, вдохновлённый комиксами и Spider-Man: Into the Spider-Verse визуальный стиль, продолжительность около 20 часов и поддержку русского языка.

Игра создавалась сербской командой Emotion Spark Studio при поддержке издателя Owlcat Games. В преддверии релиза авторов Rue Valley консультировали ключевые разработчики Disco Elysium.

Теги: rue valley, emotion spark studio, owlat games, ролевая игра
