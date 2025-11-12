Сегодня 12 ноября 2025
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge

Microsoft начала предлагать вознаграждение за использование своего браузера Edge на платформе Windows 11 вместо конкурирующего Google Chrome, сообщил ресурс Windows Latest.

Источник изображения: Windows Latest

Источник изображения: Windows Latest

При попытке пользователей найти ссылку на скачивание Google Chrome с помощью поисковой системы Bing в Microsoft Edge, им предлагается продолжить использование Edge и получить за это до 1,3 тыс. баллов в программе лояльности Microsoft Rewards.

Windows Latest отметил наращивание усилий Microsoft по продвижению Edge с помощью рекламных интеграций. Например, если пользователь ищет ссылку на Chrome в Bing, ему будет продемонстрировано рекламное объявление, призывающее использовать Edge, поскольку он более безопасен.

Хотя баллы Microsoft Rewards нельзя обналичить, их можно использовать для покупки подарочной карты Amazon, которая является ещё одной формой оплаты. Например, журналисту Windows Latest было предложено несколько подарочных карт, включая карту для покупок в Roblox и даже доступ к Spotify Premium на три месяца. Баллы Microsoft Rewards можно также использовать для продления доступа к Windows 10 до октября 2026 года.

«Обменяйте свои баллы на подарочные карты или сделайте пожертвование одной из более чем 2 млн некоммерческих организаций», — говорится в рекламе Microsoft, которая отображается при поиске Chrome в Bing. При поиске ссылок на браузеры Opera, Firefox или Brave этого не наблюдается. Также это не работает для новых альтернатив с поддержкой ИИ, таких как Comet от Perplexity или Atlas от OpenAI.

«Заработайте 1300 баллов Microsoft Rewards, попробовав Edge», — ещё одна реклама, которую невозможно проигнорировать, дополнена небольшой заметкой вверху: «Продвигается Microsoft». Следует учесть, что предложение баллов Microsoft Rewards поступает не всем пользователям. Возможно, это зависит от их местоположения.

Источник:

Теги: microsoft, edge, google chrome, браузер
