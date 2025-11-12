У «Google Карт» появился режим энергосбережения, но большинство смартфонов его не получит

Google выпустила ноябрьское обновление Android, с которым смартфоны серии Pixel 10 эксклюзивно получили режим энергосбережения в навигации «Google Карт», обращает внимание Android Authority. Переведя традиционно энергоёмкое приложение в этот режим, можно существенно сэкономить заряд аккумулятора на смартфоне.

Энергосберегающий режим «Google Карт» работает только в режиме вождения, говорится на странице поддержки Google — воспользоваться им при пеших прогулках или движении на велосипеде не получится. Пошаговая навигация действительно является одной из наиболее энергоёмких функций смартфона, потому что для неё требуется постоянная работа спутникового геопозиционирования, передачи данных по мобильным сетям и постоянно включённый дисплей, который потребляет заряд батареи сильнее всего.

Режим энергосбережения в обновлённой версии «Google Карт» активирован по умолчанию. Чтобы воспользоваться им, нужно включить пошаговую навигацию и нажать кнопку питания на смартфоне. Вместо полноценной карты на экране останется её упрощённый макет на чёрном фоне — минимум посторонней информации, например, только ближайший поворот; карта выводится только в вертикальной ориентации дисплея. Для работы этого режима используется новая функция AOD Min Mode в Android — она позволяет приложениям выводить полноэкранные функции на постоянно включённый дисплей (Always-On Display — AOD). Потребление энергии в этом случае минимально, потому что чёрные области экрана — это отключённые пиксели.

Воспользоваться новым режимом навигации пока могут только владельцы смартфонов Pixel 10 с обновлением от ноября 2025 года. Почему он отсутствует на других устройствах, в Google пока не уточнили — возможно, есть какие-то технические ограничения. Хотелось бы надеяться, что AOD Min Mode станет доступной для всех разработчиков в Android 17.