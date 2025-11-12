Сегодня 12 ноября 2025
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО

Минцифры готовится ввести оборотные штрафы для российских компаний, которые к 2028 году не переведут свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры на отечественный софт. В отрасли решение поддержали, но указали на недоработки: российское ПО пока выбрали менее половины участников рынка, порой оно оказывается дороже зарубежных аналогов и не всегда покрывает потребности, пишет «Коммерсантъ».

Источник изображения: İsmail Enes Ayhan / unsplash.com

Источник изображения: İsmail Enes Ayhan / unsplash.com

В Минцифры разрабатывается законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов в отношении компаний, которые до определённого срока не переведут свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) на российское ПО, заявил накануне глава ведомства. «Будут штрафы и за то, что компания не классифицировала эти решения как объекты КИИ. Должны быть штрафы для заказчиков, если они в установленные сроки на тех объектах КИИ, которые определены правительством, не перешли на российские решения», — отметил Максут Шадаев; сейчас обсуждается величина этих штрафов. Ведутся также консультации с отраслевыми игроками и заинтересованными ведомствами. «Говорить о деталях пока рано», — заявили в министерстве.

Минцифры также готовит проект постановлений, которые установят крайний срок перевода ЗОКИИ на российское ПО — это будет 1 января 2028 года; предусмотрена процедура для его продления до 1 декабря 2030 года, но только в индивидуальном порядке. В отрасли инициативу ведомства в целом поддержали, но указали на непростую ситуацию: для многих компаний перевод на российское ПО не является приоритетной задачей; оно часто разрабатывается в срочном порядке и содержит ошибки. На практике по состоянию на конец 2025 года на отечественный софт перевели 40–45 % субъектов КИИ.

Ещё большей проблемой становятся российские программно-аппаратные решения, особенно в аппаратной части. Отечественное ПО пока покрывает не все потребности предприятий. «Это касается прежде всего инженерного и промышленного ПО, ERP-систем, служб каталогов для управления доступом к корпоративной сети и приложениям, а также систем управления базами данных», — напоминают эксперты. Возможность перенести крайний срок важна для российских компаний, особенно для непрерывных производств. В базовых классах ПО российские продукты доказали свою состоятельность, отмечают участники рынка, но в узкоспециализированных сегментах требуется дополнительная разработка. Иногда отечественное ПО обходится дороже, но это «инвестиции в технологическую независимость», говорят они.

Источник:

Теги: минцифры россии, российское по, импортозамещение
