Школьный экшен Agefield High: Rock the School в духе Bully позволит вновь почувствовать себя старшеклассником — новый трейлер и подробности

Разработчики из американской студии Refugium Games (Greyhill Incident) устали ждать Bully 2, поэтому решили сделать собственный школьный экшен с открытым миром — Agefield High: Rock the School.

Источник изображений: Refugium Games

События Agefield High: Rock the School развернутся в 2002 году вокруг школы городка Эйджфилд, куда за три месяца до окончания учебного года переводят главного героя — юношу по имени Сэм.

Игрокам предстоит посещать (или прогуливать) уроки, получать карманные деньги за успехи в учёбе (или зарабатывать на стороне), бунтовать с друзьями, «раскачивать» всю школу и покорять девушку своей мечты.

Agefield High: Rock the School была анонсирована летом, а на днях получила сюжетный трейлер. Двухминутный ролик демонстрирует основные особенности геймплея, отрывки из кинематографичных сцен и явные недоработки анимации.

Игра позиционируется как приключение о взрослении, дружбе, любви и бунтарстве, созданное с оглядкой на подростковые комедии начала 2000-х. Agefield High: Rock the School также явно вдохновлена культовой Bully (2006) от Rockstar Vancouver.

Обещают 8−10 часов контента, включая пять видов уроков (английский, математика, география, немецкий, музыка), небольшой открытый мир с побочными заданиями, две концовки и текстовый перевод на русский.

Релиз Agefield High: Rock the School ожидается летом 2026 года на ПК (Steam). Разработчики уверяют, что прислушаются к критике — в новом трейлере уже можно заметить улучшения по сравнению с прошлым.

agefield high: rock the school, refugium games, экшен
