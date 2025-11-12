Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Криптопроект Сэма Альтмана забуксовал — ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Криптопроект Сэма Альтмана забуксовал — отсканировано всего 2,5 % глаз из запланированного миллиарда

Криптовалютный проект World, основанный главой OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman), поставил перед собой амбициозную цель — отсканировать радужную оболочку глаз миллиарда человек для идентификации их личности. Несмотря на запреты в ряде стран и протесты общественности, на сегодняшний день удалось охватить около 2,4 % от запланированного — 24,5 млн человек предоставили свои биометрические данные, несмотря на пристальное внимание регулирующих органов.

Источник изображения: techspot.com

Источник изображения: techspot.com

Проект World, основанный на блокчейне, является частью стартапа Альтмана Tools for Humanity и своей миссией считает «создание новой системы идентификации и финансовой сети, принадлежащей всем». Для этой цели создано специальное устройство Orb, сканирующее радужную оболочку глаза пользователя.

Источник изображений: Tools for Humanity

Источник изображений: Tools for Humanity

Orb использует инфракрасные камеры и датчики глубины для получения детального изображения глаза, преобразует его в уникальный цифровой код (зашифрованный IrisHash) и сверяет его с глобальной базой данных, чтобы гарантировать уникальность регистрации. В случае успеха система создаёт World ID, который используется при аутентификации на платформе и сторонних сервисах, не раскрывая личность пользователя с помощью криптографии с нулевым разглашением. World утверждает, что Orb не хранит личные данные или необработанные изображения без согласия пользователя.

World был запрещён в Кении через месяц после запуска. Сервис также столкнулся с запретами, приостановкой работы или серьёзными предписаниями регулирующих органов в Испании, Гонконге, Португалии, Индонезии, Германии и Бразилии. Расследования также проводились в Южной Корее и Франции, и основной причиной этих действий были вопросы конфиденциальности.

Несмотря на все споры, Tools for Humanity оценивается в $2,5 млрд и привлекла инвестиции в размере $240 млн от таких компаний, как Andreessen Horowitz. World надеется увеличить количество сканируемых глаз, выступая в качестве подрядчика по проверке личности для некоторых популярных приложений. Компания объявила о пилотной программе по верификации пользователей Tinder в Японии и о партнёрских отношениях с такими компаниями, как Stripe, Visa и Razer. Ведутся переговоры с социальной сетью Reddit.

Ирония ситуации в том, что человеку, ответственному за революцию генеративного ИИ, необходимо создать нечто, что отличает людей от машин. «Он создаёт болезнь, но он также хочет создать лекарство», — прокомментировал ситуацию один из бывших сотрудников проекта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI попробует свои силы в сфере услуг здравоохранения
Сэм Альтман назвал желаемого преемника на позиции гендира OpenAI, и это не человек
Сэма Альтмана стали раздражать вопросы об огромных расходах OpenAI
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Планшеты снова не в моде: мировые поставки продолжают падать, особенно у мелких производителей
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
Теги: сканирование, радужная оболочка, единый идентификатор, tools for humanity, сэм альтман
сканирование, радужная оболочка, единый идентификатор, tools for humanity, сэм альтман
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 11 Home и Pro 23H2
Nintendo показала первый трейлер фильма «Галактика Супер Марио в кино» — фанаты в восторге 43 мин.
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах 2 ч.
Большинство людей оказалось неспособно различить музыку, созданную ИИ и человеком 2 ч.
Утечка подтвердила научно-фантастический соревновательный шутер Project Scout от Ubisoft — первые скриншоты и подробности 2 ч.
Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini 3 ч.
Основатели Fireflies.ai целый год выдавали себя за ИИ — теперь стартап стоит $1 млрд 4 ч.
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов» 6 ч.
Ведущие разработчики ИИ продолжают публиковать секретные данные на GitHub 6 ч.
ChatGPT не имел права цитировать немецкие песни, решил немецкий суд 6 ч.
Школьный экшен Agefield High: Rock the School в духе Bully позволит вновь почувствовать себя старшеклассником — новый трейлер и подробности 7 ч.
В MIT придумали чипирование без хирургии — имплант доберётся в мозг верхом на иммунных клетках 29 мин.
Cooler Master выпустила компактный модульный корпус MasterFrame 400 Mesh с перфорированным фронтом 33 мин.
Криптопроект Сэма Альтмана забуксовал — отсканировано всего 2,5 % глаз из запланированного миллиарда 39 мин.
AMD подтвердила, что в новых Radeon сосредоточится на трассировке лучей и ИИ 55 мин.
В 2026 году по улицам Москвы побегут роботакси — но с подстраховкой 2 ч.
Китайцы первыми в мире добыли редкоземельные металлы из растений 2 ч.
AMD представила Ryzen 5 7500X3D — шестиядерник с расширенным кешем за $269 для бюджетных геймерских ПК 2 ч.
Конкуренция на рынке аккумуляторных энергохранилищ США скажется на ЦОД — у КНР более дешёвые и качественные АКБ 3 ч.
Их топят, роняют и разбивают о стену: Honor выяснила, как россияне чаще всего ломают смартфоны 4 ч.
ГК Key Point построит коммерческие дата-центры в Санкт-Петербурге и Дагестане 4 ч.