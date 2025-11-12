Криптопроект Сэма Альтмана забуксовал — отсканировано всего 2,5 % глаз из запланированного миллиарда

Криптовалютный проект World, основанный главой OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman), поставил перед собой амбициозную цель — отсканировать радужную оболочку глаз миллиарда человек для идентификации их личности. Несмотря на запреты в ряде стран и протесты общественности, на сегодняшний день удалось охватить около 2,4 % от запланированного — 24,5 млн человек предоставили свои биометрические данные, несмотря на пристальное внимание регулирующих органов.

Проект World, основанный на блокчейне, является частью стартапа Альтмана Tools for Humanity и своей миссией считает «создание новой системы идентификации и финансовой сети, принадлежащей всем». Для этой цели создано специальное устройство Orb, сканирующее радужную оболочку глаза пользователя.

Orb использует инфракрасные камеры и датчики глубины для получения детального изображения глаза, преобразует его в уникальный цифровой код (зашифрованный IrisHash) и сверяет его с глобальной базой данных, чтобы гарантировать уникальность регистрации. В случае успеха система создаёт World ID, который используется при аутентификации на платформе и сторонних сервисах, не раскрывая личность пользователя с помощью криптографии с нулевым разглашением. World утверждает, что Orb не хранит личные данные или необработанные изображения без согласия пользователя.

World был запрещён в Кении через месяц после запуска. Сервис также столкнулся с запретами, приостановкой работы или серьёзными предписаниями регулирующих органов в Испании, Гонконге, Португалии, Индонезии, Германии и Бразилии. Расследования также проводились в Южной Корее и Франции, и основной причиной этих действий были вопросы конфиденциальности.

Несмотря на все споры, Tools for Humanity оценивается в $2,5 млрд и привлекла инвестиции в размере $240 млн от таких компаний, как Andreessen Horowitz. World надеется увеличить количество сканируемых глаз, выступая в качестве подрядчика по проверке личности для некоторых популярных приложений. Компания объявила о пилотной программе по верификации пользователей Tinder в Японии и о партнёрских отношениях с такими компаниями, как Stripe, Visa и Razer. Ведутся переговоры с социальной сетью Reddit.

Ирония ситуации в том, что человеку, ответственному за революцию генеративного ИИ, необходимо создать нечто, что отличает людей от машин. «Он создаёт болезнь, но он также хочет создать лекарство», — прокомментировал ситуацию один из бывших сотрудников проекта.