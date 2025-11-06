Сегодня 06 ноября 2025
Сэм Альтман назвал желаемого преемника на позиции гендира OpenAI, и это не человек

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что в будущем искусственный сможет управлять OpenAI. А уже менее чем через десять лет ИИ будет руководить целыми отделами, считает он.

Источник изображения: x.com/sama

Опасения, что из-за ИИ люди начнут терять рабочие места, не утихают с конца 2022 года, когда появился ChatGPT. С тех пор регулярно выходят материалы, в которых приводятся должности и профессии из вероятной зоны наибольшего риска, — и пост гендиректора обычно считается относительно безопасным. Но Сэм Альтман так не считает — в недавнем интервью он заявил, что хочет сделать OpenAI первой компанией, которую возглавит ИИ. «Позор мне, если OpenAI не станет первой крупной компанией, которой будет руководить гендиректор-ИИ», — заявил он.

«Я нахожу это очень интересным мысленным экспериментом на тему того, что должно случиться, чтобы ИИ-гендиректор справлялся с работой по управлению OpenAI гораздо, гораздо лучше меня, что явно когда-то случится. Но как нам это ускорить?» — задался вопросом Сэм Альтман. Целыми компаниями ИИ сможет руководить ещё нескоро, считает он, зато до руководства отделами дело дойдёт уже через несколько лет. Препятствием тому может стать естественная склонность человека доверять другому человеку, а не ИИ, даже если это нелогично.

«Люди гораздо больше доверяют другим людям, чем ИИ, даже если оно того не стоит, даже если это неразумно. К примеру, врач на основе ИИ, вам известно, уже лучше ставит диагнозы, но человек всё равно нужен. Вот я и думаю, что обществу и трудящимся может потребоваться гораздо больше времени, чтобы смириться с этим», — пояснил он. А собственное будущее Альтмана не пугает: «У меня есть ферма, на которой я проживаю часть времени, она мне очень нравится, и это прекрасная возможность сменить ритм. <..> Там не просто радуешься жизни, но ещё работаешь или занимаешься делами на свежем воздухе».

Источник:

