Nintendo показала первый трейлер фильма «Галактика Супер Марио в кино» — фанаты в восторге

Издатель и разработчик Nintendo совместно с киностудией Illumination представил трейлер продолжения анимационного фильма «Братья Супер Марио в кино» — «Галактика Супер Марио в кино» (The Super Mario Galaxy Movie).

Как и в одноимённом культовом платформере с Nintendo Wii, в Super Mario Galaxy герои отправятся в космос, где встретятся со звёздной защитницей — принцессой Розалиной в исполнении Бри Ларсон (Brie Larson).

Главным антагонистом в отсутствие Боузера (его нынешние размеры не позволяют заниматься покорением галактики) выступает его сын Боузер-младший. Ему голос подарил Бенни Сафди (Benny Safdie).

Дебютный трейлер «Галактики Супер Марио в кино» растянулся на две с половиной минуты и демонстрирует основных персонажей истории, угрозу со стороны Боузера-младшего и возможности Розалины.

Пользователи в комментариях остались без ума от ролика, появления в сюжете Розалины и Боузера-младшего, роли Боузера и обилия отсылок к другим произведениям во франшизе.

Знакомые по «Братьям Супер Марио в кино» актёры вернутся к своим ролям:

Марио — Крис Прэтт (Chris Pratt);

Луиджи — Чарли Дэй (Charlie Day);

принцесса Пич — Аня Тейлор-Джой (Anya Taylor-Joy);

Боузер — Джек Блэк (Jack Black);

Тоад — Кигэн-Майкл Ки (Keegan-Michael Key).

Премьера «Галактики Супер Марио в кино» ожидается 3 апреля 2026 года в США и 24 апреля в Японии. По словам гендиректора Illumination Кристофера Меледанри (Chris Meledandri), студия уже почти закончила с анимацией нового фильма.