Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Nintendo Nintendo показала первый трейлер фильма ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Nintendo показала первый трейлер фильма «Галактика Супер Марио в кино» — фанаты в восторге

Издатель и разработчик Nintendo совместно с киностудией Illumination представил трейлер продолжения анимационного фильма «Братья Супер Марио в кино» — «Галактика Супер Марио в кино» (The Super Mario Galaxy Movie).

Источник изображения: Nintendo

Источник изображений: Nintendo

Как и в одноимённом культовом платформере с Nintendo Wii, в Super Mario Galaxy герои отправятся в космос, где встретятся со звёздной защитницей — принцессой Розалиной в исполнении Бри Ларсон (Brie Larson).

Главным антагонистом в отсутствие Боузера (его нынешние размеры не позволяют заниматься покорением галактики) выступает его сын Боузер-младший. Ему голос подарил Бенни Сафди (Benny Safdie).

Дебютный трейлер «Галактики Супер Марио в кино» растянулся на две с половиной минуты и демонстрирует основных персонажей истории, угрозу со стороны Боузера-младшего и возможности Розалины.

Пользователи в комментариях остались без ума от ролика, появления в сюжете Розалины и Боузера-младшего, роли Боузера и обилия отсылок к другим произведениям во франшизе.

Знакомые по «Братьям Супер Марио в кино» актёры вернутся к своим ролям:

  • Марио — Крис Прэтт (Chris Pratt);
  • Луиджи — Чарли Дэй (Charlie Day);
  • принцесса Пич — Аня Тейлор-Джой (Anya Taylor-Joy);
  • Боузер — Джек Блэк (Jack Black);
  • Тоад — Кигэн-Майкл Ки (Keegan-Michael Key).

Премьера «Галактики Супер Марио в кино» ожидается 3 апреля 2026 года в США и 24 апреля в Японии. По словам гендиректора Illumination Кристофера Меледанри (Chris Meledandri), студия уже почти закончила с анимацией нового фильма.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Журналисты выяснили, кто снимет и напишет фильм по Call of Duty — режиссёр «Хэнкока» и соавтор «Йеллоустона»
Судебные документы Sony и Tencent раскрыли, когда выйдет фильм по Horizon Zero Dawn
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3»
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов»
На ПК и консолях вышла сюжетная ролевая игра Rue Valley — дитя Disco Elysium и «Дня сурка»
«Просто мерзость»: релиз Fallout 4: Anniversary Edition обернулся большим разочарованием для фанатов
Теги: the super mario galaxy movie, галактика супер марио в кино, nintendo, illumination, экранизация
the super mario galaxy movie, галактика супер марио в кино, nintendo, illumination, экранизация
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 11 Home и Pro 23H2
Nintendo показала первый трейлер фильма «Галактика Супер Марио в кино» — фанаты в восторге 43 мин.
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах 2 ч.
Большинство людей оказалось неспособно различить музыку, созданную ИИ и человеком 2 ч.
Утечка подтвердила научно-фантастический соревновательный шутер Project Scout от Ubisoft — первые скриншоты и подробности 2 ч.
Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini 3 ч.
Основатели Fireflies.ai целый год выдавали себя за ИИ — теперь стартап стоит $1 млрд 4 ч.
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов» 6 ч.
Ведущие разработчики ИИ продолжают публиковать секретные данные на GitHub 6 ч.
ChatGPT не имел права цитировать немецкие песни, решил немецкий суд 6 ч.
Школьный экшен Agefield High: Rock the School в духе Bully позволит вновь почувствовать себя старшеклассником — новый трейлер и подробности 7 ч.
В MIT придумали чипирование без хирургии — имплант доберётся в мозг верхом на иммунных клетках 29 мин.
Cooler Master выпустила компактный модульный корпус MasterFrame 400 Mesh с перфорированным фронтом 33 мин.
Криптопроект Сэма Альтмана забуксовал — отсканировано всего 2,5 % глаз из запланированного миллиарда 39 мин.
AMD подтвердила, что в новых Radeon сосредоточится на трассировке лучей и ИИ 55 мин.
В 2026 году по улицам Москвы побегут роботакси — но с подстраховкой 2 ч.
Китайцы первыми в мире добыли редкоземельные металлы из растений 2 ч.
AMD представила Ryzen 5 7500X3D — шестиядерник с расширенным кешем за $269 для бюджетных геймерских ПК 2 ч.
Конкуренция на рынке аккумуляторных энергохранилищ США скажется на ЦОД — у КНР более дешёвые и качественные АКБ 3 ч.
Их топят, роняют и разбивают о стену: Honor выяснила, как россияне чаще всего ломают смартфоны 4 ч.
ГК Key Point построит коммерческие дата-центры в Санкт-Петербурге и Дагестане 4 ч.