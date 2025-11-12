В MIT придумали чипирование без хирургии — имплант доберётся в мозг верхом на иммунных клетках

Группа исследователей из MIT создала систему ввода в мозг чипов субклеточного размера. Чипы вводятся в вену простым уколом, откуда они естественным образом попадают в мозг человека и закрепляются там. После этого чипы возбуждаются инфракрасным лазером и наведённым в них током заставляют работать нервные ткани в своём окружении. Это открывает доступ к прямому воздействию на мозг без хирургии — простым уколом, как комарик укусил.

Разработка призвана помочь с излечением множества неврологических расстройств и заболеваний мозга — и не только. Метод настолько прост и безопасен, что он способен охватить миллиарды людей во всех социальных слоях, а не только пациентов из пресловутого «золотого миллиарда». Забегая вперёд, отметим, что созданный в MIT для коммерциализации технологии стартап Cahira Technologies надеется уже через три года приступить к клиническим испытаниям метода, чтобы как можно скорее внедрить его в широкую медицинскую практику.

В основе метода лежит крошечное полупроводниковое устройство SWEDs, размеры которого меньше клетки крови — эритроцита. Введение тысяч чипов в кровь не создаст проблем для циркуляции и угрозы здоровью пациента. Многослойный чип будет наделён свойствами, которые привлекут к нему моноциты — клетки иммунной системы человека. Эти клетки способны проходить сквозь стенки кровеносных сосудов вместе с питательными веществами, естественным образом выискивая воспаления в организме.

В случае возникновения очагов воспаления в мозге «чипированные» моноциты сами устремятся к ним и с высочайшей точностью, недоступной искусственным электродам, закрепятся там. Эксперимент на мышах показал, что моноциты с чипами оккупировали области воспаления в их мозге уже через 72 часа после инъекции. После этого инфракрасный лазер через череп и ткани заставляет активизироваться чипы. Они начинают вырабатывать электрические импульсы, которые, в свою очередь, стимулируют нейроны воспалённой ткани, заставляя их восстанавливать свою обычную активность и тем самым несут исцеление.

В перспективе учёные надеются использовать тот же метод для стимулирования работы сердца и других органов человека. Эта технология может оказать огромную помощь множеству людей, страдающих от тех или иных болезней — вплоть до борьбы с онкологией. Но пройдёт ещё немало лет, прежде чем она будет внедрена в медицинскую практику.