В Париже открылась фотовыставка «Мир, я и ты» — на ней вручили награды победителям фотоконкурса Huawei Xmage Awards 2025

12 ноября в парижском Большом дворце открылась ежегодная выставка фоторабот «Мир, я и ты» и состоялась церемония вручения наград конкурса Huawei Xmage Awards 2025. Мероприятие было организовано компанией Huawei совместно с международной ярмаркой художественной фотографии Paris Photo.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

На фотовыставке «Мир, я и ты» фотографы представили посетителем своё восприятие мира в трёх категориях: «Я фотографирую, значит я существую», «Воссозданное восприятие» и «Своими словами». По словам организаторов выставки, представленные работы — «это попытка переосмыслить взаимоотношения между людьми, их уникальное восприятие реальности и визуальные аспекты мира, в котором они живут».

Выставка также является площадкой для общения лидеров мобильной фотографии, на которой они могут обмениваться мнениями, заводить новые знакомства и связи, что совпадает со стремлением Huawei сделать Xmage мировой платформой для любителей и профессионалов в сфере искусства.

В этом году в конкурсе Xmage участвовало 743 000 работ пользователей из 78 стран и регионов. В категорию Xmage 100 были отнесены самые выдающиеся фотографии, не попавшие в три основные категории. Из них были выбраны три работы, получившие награды «Гран-при года». Они представлены ниже с комментариями от членов жюри.

«Неординарные фотографы исследуют неизведанные территории фотографии с помощью высокотехнологичных смартфонов. Эволюция мобильной технологии меняет наше представление о мире. Премиальные смартфоны стали путеводной звездой в мир бесконечных возможностей. Сложное взаимодействие оптики и алгоритмов позволило открыть новые грани фотосъёмки. Фотографы легко перемещаются между макро- и микромиром, между зрительным восприятием и истинным видением. И все это приводит к абсолютно неожиданным результатам. Мобильная фотография позволяет сегодня открыть неизведанное».

Воздушные иллюзии

Воздушные иллюзии

«Это лаконичное фото демонстрирует весь цикл жизни — мать, новорождённый ягнёнок и фермер, который, вероятно, не осознает всей уникальности происходящего. Абсолютно обычная природа этого изображения делает его таким экстраординарным. Фотограф не использует никаких специальных приёмов, он просто запечатлел и передал всю глубину и значимость этого момента».

Новая жизнь

Новая жизнь

«Эта фотография передаёт связь между двумя случайными прохожими. Ребёнок на заснеженной равнине, купающийся в лучах солнца, одетый в традиционный наряд народов Алтая. Фотограф демонстрирует непревзойдённую сдержанность. Он не проецирует свои чувства на изображение, а подчёркивает индивидуальность ребёнка».

Дитя гор

Дитя гор

Посетители выставки отметили, что подобные мероприятия «вдохновляют любителей мобильной фотографии смещать акценты с “видеть” окружающий мир на “чувствовать” его». По словам представителя Huawei, «благодаря конкурсу Xmage мы можем продемонстрировать всю мощь технологий передачи изображения и через фотографии лучше понять мир вокруг и людей в нем».

Международная художественная ярмарка Paris Photo была основана в 1997 году. Ежегодно ярмарка привлекает более 100 000 участников. Сегодняшняя выставка — третье совместное мероприятие Paris Photo и Huawei, являющее миру искусства все грани мобильной фотографии, и первое после представления широкой общественности бренда Xmage, который, по словам Huawei, «демонстрирует переход от чистой технологии к искусству в его многообразии».

