Ирландия запустила расследование деятельности X из-за проблем с модерацией контента

В Ирландии стартовало расследование в отношении социальной платформы X Илона Маска (Elon Musk) на предмет соответствия нормам Закона о цифровых услугах Европейского союза (DSA), который обязывает онлайн-платформы блокировать незаконный и вредоносный контент. В случае выявления нарушения DSA соцсети грозит штраф в размере до 6 % от годового объема продаж компании по всему миру.

Источник изображения: Alexander Shatov/unsplash.com

Источник изображения: Alexander Shatov/unsplash.com

В заявлении, опубликованном в среду, ирландский орган по надзору за СМИ и интернетом Coimisiún na Meán указал, что его опасения по поводу нарушения компанией X требований DSA разделяет некоммерческая организация HateAid, подавшая в 2023 году иск против X от имени берлинского исследователя, которому неоднократно блокировали доступ к платформе.

Регулятор проверит сообщения о том, что соцсеть не предоставляет пользователям возможности обжаловать решения о модерации контента, а также о проблемах с доступом к её внутренним системам обработки жалоб.

«Право пользователя сообщать о контенте, который является незаконным или противоречит условиям платформы, а также право обжаловать решение платформы, являются краеугольным камнем DSA», — написал в заявлении Джон Эванс (John Evans), комиссар регулятора по цифровым услугам. Он отметил, что расследование позволит оценить, «надлежащим ли образом X информировала пользователей об их праве оспаривать решения, принятые после того, как пользователи жалуются на контент».

Это первое официальное расследование, проводимое ирландским регулятором в рамках DSA. Согласно DSA, статус X как «крупной онлайн-платформы» с более чем 45 млн пользователей предполагает применение к ней более строгих стандартов отчётности и раскрытия информации.

Источник:

Теги: социальная сеть, twitter, илон маск
