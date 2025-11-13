Сегодня 13 ноября 2025
Астрономы впервые засекли корональный выброс массы далёкой звезды — фатальный для потенциальной инопланетной жизни

Учёные десятилетиями мечтали воочию увидеть корональный выброс массы в иной звёздной системе. Очевидно, что это врождённая способность звёзд, а не причуда одного лишь нашего Солнца. Это стало возможным только сегодня — благодаря совместной работе сотрудников космической обсерватории XMM-Newton и наземного радиотелескопа Low-Frequency Array (LOFAR). Но есть и плохая новость — такие выбросы снижают вероятность распространения жизни во Вселенной.

Выброс плазмы с далёкой звезды в представлении художника. Источник изображения: Callingham

Выброс плазмы с далёкой звезды в представлении художника. Источник изображения: Callingham

Согласно новой работе, учёные впервые зафиксировали корональный выброс массы на звезде за пределами Солнечной системы, что стало прорывом в изучении космической погоды. Это событие произошло на красном карлике, расположенном в 130 световых годах от Земли. Наблюдение проводилось с помощью радиотелескопа Low-Frequency Array (LOFAR), который уловил радиосигналы от ударной волны, возникшей при выходе плазмы в межпланетное пространство — когда она пробила внешнюю оболочку своей звезды.

Для подтверждения и анализа свойств звезды использовалась космическая обсерватория XMM-Newton Европейского космического агентства (ESA), которая измерила температуру, скорость вращения и рентгеновскую яркость объекта. Выяснилось, что красный карлик, на котором произошёл выброс плазмы, обладает массой примерно в половину солнечной, но вращается в 20 раз быстрее Солнца и имеет магнитное поле, в 300 раз более мощное.

Само событие было настолько мощным, что вполне могло сорвать атмосферу ближайшей планеты на своей орбите, а обитаемая зона у красных карликов находится намного ближе к звезде, чем расстояние от Земли до Солнца. Более того, красные карлики составляют подавляющее большинство среди всех типов звёзд. Такие яростные выбросы плазмы заставляют по-новому взглянуть на поиски жизни во Вселенной. По всему выходит, что находиться в комфортной для жизни зоне у звезды — это ещё не залог долгой и счастливой жизни.

Кстати, подобные по мощности и скорости движения выбросы плазмы на Солнце — порядка 2400 км/с — происходят один раз на две тысячи событий. Это довольно редко и не несёт угрозы для нашей планеты. К тому же выбросы часто уходят в сторону от Земли. У планеты на близкой орбите к звезде меньше шансов увернуться от смертоносного облака. Очевидно, что в дальнейшем при оценке шансов найти жизнь в той или иной звёздной системе необходимо будет учитывать местную космическую погоду. К счастью, теперь у учёных появилась первая возможность опираться в этом на наблюдения, а не на кабинетные расчёты — что ценно само по себе.

Источник:

вспышка, инопланетяне, погода, астрономия
