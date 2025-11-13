Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Утечка раскрыла характеристики первого т...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Утечка раскрыла характеристики первого трёхстворчатого смартфона Samsung

Авторитетный информатор Эван Бласс (Evan Blass) поделился «подтверждёнными деталями» о первом трёхстворчатом складном смартфоне компании Samsung. Ожидается, что вендор официально представит новинку уже в следующем месяце.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

По данным Бласса, трёхстворчатый смартфон Samsung выйдет на рынок под именем Galaxy Z TriFold. Аппарат оснастят 6,5-дюймовым внешним дисплеем с пиковой яркостью 2600 кд/м². В разложенном состоянии пользователь сможет взаимодействовать с основным дисплеем с диагональю 10 дюймов и пиковой яркостью 1600 кд/м². Также ожидается, что Galaxy Z TriFold оснастят 200-мегапиксельной основой камерой, аккумуляторной батареей ёмкостью 5437 мА·ч и производительным микропроцессором от Qualcomm.

По данным Бласса, толщина створок Galaxy Z TriFold составит 3,9 мм, 4,0 мм и 4,2 мм. Это означает, что в сложенном состоянии толщина смартфона составит всего 12,1 мм, т.е. он будет тоньше 12,8-миллемтрового складного смартфона с тремя створками от Huawei. Однако важно понимать, что эта информация не является официальной и на самом деле характеристики устройства могут быть иными. По данным источника, Samsung может представить Galaxy Z TriFold в Южной Корее 5 декабря, а розничная стоимость смартфона составит около $3000.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
По телевизорам Samsung начал расселяться ИИ-помощник Bixby на базе Microsoft Copilot и Perplexity
В бесплатном Samsung Health появились платная подписка на тренировки с инструкциями для Galaxy Watch
Samsung запустила массовое производство OLEDoS-дисплеев для гарнитуры Galaxy XR
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F7 и Redmi Note 14 сочетают высокую производительность со стильным дизайном
МТС ускорит отключение 3G — россияне почти перестали использовать смартфоны без LTE
Их топят, роняют и разбивают о стену: Honor выяснила, как россияне чаще всего ломают смартфоны
Теги: galaxy z trifold, samsung, складной смартфон
galaxy z trifold, samsung, складной смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Valve возродила Steam Machine — теперь это мощный мини-ПК на Ryzen и Radeon с поддержкой всех игр из Steam
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov — до релиза игра доступна со скидкой 25 %
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
«Ростелеком» вошёл в капитал разработчика системного программного обеспечения «Базальт СПО» 24 мин.
Google передумала блокировать установку приложений в Android из сторонних источников, но только для опытных пользователей 3 ч.
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM 3 ч.
Ирландия запустила расследование деятельности X из-за проблем с модерацией контента 3 ч.
В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах 3 ч.
«Перешли черту»: GSC Game World обвинила в плагиате разработчиков кооперативного шутера Misery, вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R. 3 ч.
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте 4 ч.
Российский рынок ИИ показал мощный рост, но до США и Китая ему очень далеко 4 ч.
Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания 4 ч.
Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер 6 ч.
Backblaze назвала самые надёжные жёсткие диски — и те, что ломаются чаще других 14 мин.
Утечка раскрыла характеристики первого трёхстворчатого смартфона Samsung 28 мин.
Астрономы впервые засекли корональный выброс массы далёкой звезды — фатальный для потенциальной инопланетной жизни 50 мин.
Anthropic собралась потратить $50 млрд на строительство ЦОД в США в ближайшие годы 3 ч.
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится 3 ч.
Baidu представила фирменные чипы M100 и M300 для обучения и запуска ИИ-моделей 3 ч.
Valve уже знает, какой будет Steam Deck 2 — и специально тянет с её выпуском 3 ч.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F7 и Redmi Note 14 сочетают высокую производительность со стильным дизайном 3 ч.
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения 3 ч.
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна 3 ч.