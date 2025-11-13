Утечка раскрыла характеристики первого трёхстворчатого смартфона Samsung

Авторитетный информатор Эван Бласс (Evan Blass) поделился «подтверждёнными деталями» о первом трёхстворчатом складном смартфоне компании Samsung. Ожидается, что вендор официально представит новинку уже в следующем месяце.

По данным Бласса, трёхстворчатый смартфон Samsung выйдет на рынок под именем Galaxy Z TriFold. Аппарат оснастят 6,5-дюймовым внешним дисплеем с пиковой яркостью 2600 кд/м². В разложенном состоянии пользователь сможет взаимодействовать с основным дисплеем с диагональю 10 дюймов и пиковой яркостью 1600 кд/м². Также ожидается, что Galaxy Z TriFold оснастят 200-мегапиксельной основой камерой, аккумуляторной батареей ёмкостью 5437 мА·ч и производительным микропроцессором от Qualcomm.

По данным Бласса, толщина створок Galaxy Z TriFold составит 3,9 мм, 4,0 мм и 4,2 мм. Это означает, что в сложенном состоянии толщина смартфона составит всего 12,1 мм, т.е. он будет тоньше 12,8-миллемтрового складного смартфона с тремя створками от Huawei. Однако важно понимать, что эта информация не является официальной и на самом деле характеристики устройства могут быть иными. По данным источника, Samsung может представить Galaxy Z TriFold в Южной Корее 5 декабря, а розничная стоимость смартфона составит около $3000.