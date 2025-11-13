Сегодня 13 ноября 2025
Samsung выпустила портативные смарт-мони...
Samsung выпустила портативные смарт-мониторы Movingstyle диагональю 27 и 32 дюйма

Samsung выпустила 27-дюймовый портативный сенсорный экран Movingstyle и 32-дюймовый смарт-монитор Movingstyle M7. Оба устройства работают под управлением последней версии One UI Tizen, которая включает функции Now Brief, Vision AI и систему защиты персональных данных Knox. Оба устройства будут получать обновления ОС в течение семи лет.

Источник изображений: Samsung

Сенсорный 27-дюймовый экран Movingstyle оснащён собственной батареей, заряда которой хватает на три часа использования. Также дисплей имеет встроенные выдвижную и комплектную напольную подставки. При желании устройство можно использовать как большой планшет.

В дисплее реализована поддержка цифрового помощника Bixby для голосового управления. Кроме того, заявлена поддержка управления жестами (требуются смарт-часы Galaxy Watch). Movingstyle поддерживает Wi-Fi, Dolby Atmos, HDR10+, Motion Xcelerator 120 Гц и функцию дублирования изображения со смартфона. Внешние интерфейсы включают USB-C и HDMI. Экран поддерживает разрешение QHD.

Через магазин Samsung Art Store, работающий по подписке, Movingstyle предлагает доступ к более чем 4000 произведений искусства. Доступ к 30 из них обновляется ежемесячно бесплатно.

Монитор Movingstyle M7 оснащён 32-дюймовой 4K-панелью с частотой обновления 60 Гц, а его подставка имеет 17,7-дюймовое основание со скрытыми колёсами для «тихого и стабильного перемещения по любым поверхностям — от дерева до ковра», говорится в пресс-релизе Samsung. Подставка регулируется по высоте, а также позволяет поворачивать, вращать и наклонять экран. Кабель питания монитора проходит через стойку подставки.

Movingstyle M7 оснащён портами USB-C, HDMI, USB-A, а также поддерживает функцию Multi Control, которая позволяет «легко перетаскивать на него документы и изображения».

Рекомендованная розничная цена 27-дюймового Movingstyle составляет $1199. Модель Movingstyle M7 оценили в $699,99. Оба продукта уже доступны в продаже.

Теги: смарт-монитор, монитор, портативный, samsung, tizen, bixby
