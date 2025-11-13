ФАС обязал МТС вернуть тарифы к уровню весны 2024 года и выплатить 3 млрд рублей

Оператор мобильной связи МТС согласился вернуть тарифы на уровень апреля и мая 2024 года, а также выплатить 3 млрд руб. в рамках нескольких программ. Абонентам будут предложены разные варианты возврата к старым тарифам.

МТС, установила ФАС России, нарушил закон о защите конкуренции, повысив в апреле и мае 2024 года тарифы на услуги мобильной связи в среднем на 8 %. Действия оператора не имели экономического обоснования и коснулись более чем 30 млн абонентов. Поэтому до 16 января 2026 года компания обязана предложить этим абонентам семь альтернативных способов вернуть тарифы к прежним уровням. Это может быть возврат ранее установленных цен, кешбэк в размере 8 % на ежемесячные начисления в течение года, а также дополнительные пакеты минут, интернета и прочие услуги.

Незаконно полученный в результате повышения цен доход в размере 664 млн руб. МТС переведёт в госбюджет. Кроме того, оператор инвестирует 2,4 млрд руб. в развитие сетей связи в населённых пунктах населением менее 1000 человек — конкретные меры перечислит Минцифры.

Компания пыталась оспорить решение и предписание ФАС, но Арбитражный суд Москвы встал на сторону ведомства, и оператор предложил заключить мировое оглашение. По итогам 2024 года МТС нарастила консолидированную выручку на 16 % в годовом исчислении до рекордных 703,7 млрд руб. Рост операционной прибыли составил 5,2 % до 246,4 млрд руб.; чистая прибыль составила 50 млрд руб.