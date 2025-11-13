Сегодня 13 ноября 2025
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали

Пока владелец устройства с виртуальным помощником на основе искусственного интеллекта «Алиса» не произнесёт активационного слова, это устройство не включит функцию распознавания человеческой речи и не передаст её в облако. Об этом РБК заявили в «Яндексе» в ответ на предостережение «Роскачества» не озвучивать секретную информацию вблизи умных колонок.

Источник изображения: yandex.ru

Источник изображения: yandex.ru

«„Алиса“ в „Яндекс Станциях“ не может слушать разговоры пользователя без его ведома. Пока не прозвучит активационное слово, устройства с „Алисой“ работают в спящем режиме. Они не реагируют на человеческую речь и не отправляют её в облако для распознавания. Процесс обработки голоса запускается только в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово „Алиса“», — подчеркнули в «Яндексе». У умных колонок с «Алисой» есть кнопка Mute, которая отключает микрофоны физически — у них отключается питание, и запись звука прекращается; чтобы микрофон возобновил работу, нужно нажать кнопку ещё раз, добавили в компании.

Вопрос подняли после того, как руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что умные колонки постоянно анализируют звуковое окружение, и если необходимо скрыть от устройства какой-либо секрет, придётся физически отключить его микрофон. Производитель может фиксировать любую речь на фоне и использовать её для составления профиля пользователя: сбора его интересов, маршрутов и повседневных привычек. Это, впрочем, не означает, что все умные колонки постоянно записывают и передают все разговоры владельцев.

яндекс, умная колонка, алиса
