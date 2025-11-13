Сегодня 13 ноября 2025
Китай испытал самый большой в мире воздушный змей для добычи электричества из подъёмной силы ветра

В Китае успешно завершили испытания крупнейшего в мире воздушного змея для высотной энергетики, способного преобразовывать энергию ветра в электричество. Сегодня ветровая энергетика использует либо вышки с турбинами, либо (в редких случаях) воздушные платформы на шарах или дирижаблях. Выработка электричества в процессе подъёма в небо воздушного змея обещает стать более доступной альтернативой таким решениям, экономя ресурсы и место на земле.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Испытание прошло в одном из районов Внутренней Монголии, где змея площадью 5000 м² сначала подняли на высоту около 300 м с помощью гелиевого шара, после чего он развернулся и поднялся выше. Проверка включала безопасное сворачивание змея и выработку энергии за счёт вытяжки троса, намотанного на вал генератора. Фактически это была проверка концепции, поскольку масштабные испытания по выработке электричества с помощью змея намечено провести примерно через год.

Источник изображения: China Energy Engineering Corporation

Источник изображения: China Energy Engineering Corporation

Кроме того, был испытан змей меньшего размера — площадью 1200 м². Разработчики также наметили план испытаний воздушных змеев различной площади, чтобы собрать больше данных для стандартизации конструкции. Ожидается, что по сравнению с обычными наземными ветровыми вышками такая система сэкономит до 95 % земельной площади, снизит расход стали на 90 % и уменьшит стоимость производства электроэнергии на 30 %.

Разработчиком проекта выступила China Energy Engineering Corporation в рамках ключевой национальной программы. Два года назад похожую установку испытали в Дании как решение для питания удалённых районов. Местный стартап Kitepower Hawk совместил воздушного змея с генератором и аккумуляторами в компактный передвижной модуль для выработки 40 кВт электроэнергии. Площадь змея составляла около 60 м². На этом фоне китайский змей выглядит драконом, который будет вырабатывать мощность не менее 10 МВт.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ветроэнергетика, возобновляемая энергия, китай
