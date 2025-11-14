Сегодня 14 ноября 2025
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех

Спутниковый интернет-провайдер SpaceX Starlink запустил новый бюджетный тарифный план Residential 100Mbps, который способен изменить рынок телекоммуникационных услуг. Эксперты указывают, что в случае расширения зоны охвата и проведения агрессивной рекламной кампании, данное предложение создаст серьёзную конкуренцию для множества наземных провайдеров широкополосного доступа.

Источник изображения: Starlink

Источник изображения: Starlink

Стоимость нового тарифного плана составляет $40 в месяц, что существенно ниже цен на существующие тарифы Residential и Residential Lite, которые обходятся абонентам в $120 и $80 соответственно. При этом новый план предусматривает передачу неограниченного объёма данных, что делает его привлекательным вариантом для абонентов.

Тариф Residential является приоритетным сервисом, что обеспечивает более высокую скорость и надёжность соединения, и он оптимален для домохозяйств с большим потреблением трафика. В свою очередь, Residential Lite имеет более низкий приоритет, что может приводить к снижению скорости в часы пиковой нагрузки. Первый тариф предлагает скорость загрузки от 150 до 300 Мбит/с и выше, а облегчённый от 50 до 200 Мбит/с, при этом скорость передачи в обоих случаях колеблется в диапазоне от 15 до 35 Мбит/с.

Новый план Residential 100Mbps, как и следует из его названия, ограничен максимальной скоростью загрузки в 100 Мбит/с, но при этом предлагает неограниченный объём трафика. По своей сути, его можно рассматривать как версию тарифа Residential Lite с ограниченной скоростью. При своей стоимости в $40 он является одним из самых доступных предложений на рынке, особенно на фоне средней цены за наземный широкополосный интернет в США, который составляет около $70 в месяц (разброс цен варьируется от $20 до $300).

Представители компании отмечают, что данная услуга подойдёт для малых домохозяйств или пользователей с невысокими потребностями в скорости. В настоящее время предложение доступно лишь в ограниченном числе районов США, преимущественно в малонаселённых регионах, где спутниковые группировки Starlink менее загружены. По мнению аналитиков, при более широкой доступности и активном маркетинге это может оказать давление на многих провайдеров наземного широкополосного доступа, вынудив их пересмотреть тарифную политику.

Источник:

