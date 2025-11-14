Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел

Компания Dell опубликовала экстренное уведомление для пользователей программного обеспечения Dell Display and Peripheral Manager (DDPM), настоятельно рекомендуя обновить его до версии 2.1.2.12 или новее. Это обновление содержит патч, устраняющий опасную уязвимость, связанную с необоснованным повышением привилегий в установщике. Данная уязвимость, задокументированная как CVE-2025-46430, может быть использована злоумышленниками в Windows для получения полных системных прав или прав администратора на целевом компьютере.

Как сообщает HotHardware, особую угрозу уязвимость представляет для предприятий, чья инфраструктура построена на продуктах Dell. При этом, хотя предупреждение в первую очередь адресовано пользователям ПК Dell, сфера потенциального воздействия данной проблемы может распространяться на всех владельцев оборудования и периферийных устройств Dell, у которых установлено данное программное обеспечение. В самой компании заявили, что под угрозой находятся «миллионы ПК», и призвали всех пользователей немедленно загрузить последнюю версию DDPM.

Это не первая серьёзная проблема с безопасностью, обнаруженная в продукции Dell в этом году. Ещё в августе критическая уязвимость была выявлена в микропрограммном обеспечении компании, которая позволяла злоумышленникам получать доступ к оперативной памяти компьютеров и изменять её содержимое, что также вынудило Dell выпустить срочные обновления. Текущая уязвимость в DDPM, как сообщается, не затрагивает уровень прошивки.