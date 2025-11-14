Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Миллионы компьютеров Dell оказались под ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел

Компания Dell опубликовала экстренное уведомление для пользователей программного обеспечения Dell Display and Peripheral Manager (DDPM), настоятельно рекомендуя обновить его до версии 2.1.2.12 или новее. Это обновление содержит патч, устраняющий опасную уязвимость, связанную с необоснованным повышением привилегий в установщике. Данная уязвимость, задокументированная как CVE-2025-46430, может быть использована злоумышленниками в Windows для получения полных системных прав или прав администратора на целевом компьютере.

Источник изображения: Dell

Источник изображения: Dell

Как сообщает HotHardware, особую угрозу уязвимость представляет для предприятий, чья инфраструктура построена на продуктах Dell. При этом, хотя предупреждение в первую очередь адресовано пользователям ПК Dell, сфера потенциального воздействия данной проблемы может распространяться на всех владельцев оборудования и периферийных устройств Dell, у которых установлено данное программное обеспечение. В самой компании заявили, что под угрозой находятся «миллионы ПК», и призвали всех пользователей немедленно загрузить последнюю версию DDPM.

Это не первая серьёзная проблема с безопасностью, обнаруженная в продукции Dell в этом году. Ещё в августе критическая уязвимость была выявлена в микропрограммном обеспечении компании, которая позволяла злоумышленникам получать доступ к оперативной памяти компьютеров и изменять её содержимое, что также вынудило Dell выпустить срочные обновления. Текущая уязвимость в DDPM, как сообщается, не затрагивает уровень прошивки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Симулятор маркетплейса Microsoft выявил уязвимости даже самых продвинутых ИИ-агентов
AMD признала опасную уязвимость в процессорах Zen 5 — генератор случайных чисел RDSEED исправят прошивкой
OpenAI представила ИИ-агента Aardvark для поиска и устранения уязвимостей в ПО
Google передумала закрывать Android от сторонних приложений — но только для «опытных пользователей»
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах
Ведущие разработчики ИИ продолжают публиковать секретные данные на GitHub
Теги: dell, уязвимость, безопасность данных
dell, уязвимость, безопасность данных
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир
Rockstar подтвердила релиз Red Dead Redemption на PS5, Xbox Series X и S, Switch 2 и смартфонах — дата выхода и подробности улучшений
Китай испытал самого большого в мире воздушного змея для добычи электричества из подъёмной силы ветра
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 12 мин.
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел 28 мин.
Закон о цифровых рынках в ЕС не сделал приложения дешевле, констатировала Apple 40 мин.
NVIDIA вновь впереди всех в новом раунде MLPerf Training v5.1 9 ч.
Новая статья: В шаговой доступности: как быстро найти бесплатный Wi-Fi в России 10 ч.
Google научила NotebookLM проводить «глубокие исследования», работать с Microsoft Word и «Google Таблицами» 11 ч.
В браузере Firefox появится прозрачное «Окно с ИИ» с чат-ботом и умным помощником 11 ч.
Google представила геймерского ИИ-агента SIMA 2 — он умеет проходить незнакомые игры 13 ч.
AMD выпустила драйвер Radeon с поддержкой Ryzen 5 7500X3D, а также игр Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana и ARC Raiders 14 ч.
«Улыбка до ушей»: Amazon порадовала фанатов официальным трейлером второго сезона «Фоллаут» 14 ч.
Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы 18 мин.
«За пределы эксафлопсного уровня»: Eviden представила суперкомпьютерную платформу BullSequana XH3500 23 мин.
ИТ-холдинг Т1 представил первый ПАК для работы с ИИ-платформой «Сайбокс» 23 мин.
HPE представила blade-серверы для платформы Cray Supercomputing GX5000 25 мин.
Huawei вход запрещён: Германия хочет построить сети 6G вообще без китайского оборудования 33 мин.
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех 41 мин.
Microsoft запустила второй «самый передовой» ИИ ЦОД в мире по проекту Fairwater в рамках создания ИИ-суперфабрики 2 ч.
Intel сдаёт позиции: AMD захватила больше трети рынка настольных процессоров 6 ч.
Tesla отзывает более 10 000 домашних аккумуляторов Powerwall 2 — они могут спалить дом из-за дефектных элементов 12 ч.
Baidu анонсировала суверенные ИИ-ускорители Kunlun M100 и M300 для инференса и обучения 13 ч.