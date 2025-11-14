Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров

Генеративный искусственный интеллект активно развивается, кажется, во всех направлениях: чат-боты, генерация изображений, голосовой интерфейс, генерация видео и многое другое. Доктор Фэй-Фэй Ли (Fei-Fei Li), пионер в сфере ИИ и соруководитель Института человекоцентричного искусственного интеллекта при Стэнфордском университете считает, что одним из перспективных направлений является пространственный интеллект.

В минувшем году госпожа Ли выступила соучредителем компании World Labs, которая привлекла $230 млн на создание моделей мира — моделей генеративного ИИ, которые «воспринимают, генерируют, рассуждают и взаимодействуют с трёхмерным миром». Первым коммерческим продуктом стартапа стал сервис Marble, предлагающий генерацию трёхмерных пространств по текстовым запросам, картинкам и видеозаписям. Эта технология, считают её создатели, обещает преобразить несколько областей деятельности человека, в том числе сферы повествования, кинопроизводство, архитектуру, робототехнику и способствовать научным открытиям.

Marble включает четыре тарифа: бесплатный (Free) позволяет генерировать до четырёх трёхмерных миров в месяц; стандартный (Standard) за $20 в месяц — до 12 миров и расширенные возможности редактирования; профессиональный (Pro) за $35 в месяц — до 25 генераций и коммерческие права; максимальный (Max) за $95 в месяц — то же, что и профессиональный, но до 75 генераций. Важнейшее преимущество платных тарифов — возможность скачивать созданные ИИ миры в виде файлов, совместимых с движками Unreal Engine и Unity.

Некоторые пользователи Marble, рассказали в World Labs, проводят на платформе по нескольку часов и создают «довольно большие пространства». На практике сервис может быть полезен, например, работникам киноиндустрии, которые находятся в поисках локаций для съёмок.