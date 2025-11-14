Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Обнаружен вирус-вымогатель Kraken со вст...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Обнаружен вирус-вымогатель Kraken со встроенным бенчмарком для оптимизации ущерба

Специализирующееся на вопросах кибербезопасности подразделение Cisco Talos обнаружило вирус-шифровальщик Kraken, отличительной особенностью которого является встроенный бенчмарк — вредонос производит замер производительности системы, чтобы выбрать между полным и частичным шифрованием данных.

Источник изображений: Cisco Talos

Источник изображений: Cisco Talos

Kraken стал развёртываться в начале года как обновлённый вариант HelloKitty — его жертвами обычно оказываются крупные организации; известно о пострадавших из США, Великобритании, Канады, Панамы, Кувейта и Дании. Атака Kraken обычно начинается с эксплуатации уязвимостей протокола SMB на интернет-ресурсах — эта схема позволяет злоумышленникам обеспечить первоначальную точку опоры. Далее злоумышленники извлекают учётные данные администратора и используют их для повторного входа в систему по протоколу удалённого рабочего стола (RDP), а также развёртывания средств Cloudflared и SSHFS: первое — для создания обратного туннеля от компьютера жертвы к системе злоумышленника, второе — для незаметного извлечения данных через смонтированную удалённую папку. Используя туннели Cloudflared и RDP, операторы Kraken перемещаются по взломанным сетям, проникая на все доступные машины, чтобы похитить ценные данные и подготовить компьютеры для развёртывания шифровальщика.

Получив команду на шифрование, Kraken начинает с проведения теста производительности на каждой машине. Для этого создаётся файл со случайными данными, производится его шифрование в течение заданного времени, вычисляется результат теста, а файл удаляется. Исходя из этого результата, вредонос определяет, будут ли данные шифроваться полностью или частично. Контроль производительности позволяет нанести максимальный ущерб и избежать оповещений из-за интенсивного использования ресурсов. Перед непосредственным запуском шифрования Kraken удаляет теневые копии томов и корзину, а также останавливает работающие в системе службы резервного копирования.

При атаке на Windows используются четыре модуля шифрования. Через ключи реестра выявляются экземпляры Microsoft SQL Server и шифруются файлы баз данных. Через WNet API осуществляется проход по всем сетевым ресурсам за исключением служебных папок ADMIN$ и IPC$ — шифруется всё, что оказывается для этого доступным. Сканируются все локальные диски, включая съёмные — для оперативности данные на них шифруются в параллельных рабочих потоках. При помощи PowerShell выявляются все запущенные виртуальные машины — они жёстко останавливаются, и их файлы тоже подвергаются шифрованию. В случае Linux/ESXi также обнаруживаются все работающие виртуальные машины, их работа принудительно завершается для разблокировки, после чего производится многопоточное полное или частичное шифрование в зависимости от результатов бенчмарка.

Когда шифрование завершено, автоматически сгенерированный скрипт «bye_bye.sh» удаляет все журналы, историю команд в консоли, исполняемый файл Kraken, а затем скрипт удаляется сам. Зашифрованные файлы получают расширение «.zpsc», а в папках рядом с ними помещается файл-записка с требованием выкупа и именем «readme_you_ws_hacked.txt». В одном из случаев запрошенная сумма выкупа составила $1 млн в биткоинах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры-вымогатели теряют прибыль — жертвы всё чаще отказываются платить выкуп
«Недостающая подушка безопасности»: в «Google Диск» встроили ИИ-защиту от программ-вымогателей
Обнаружен первый ИИ-вирус — он запускает на локальном ПК нейросеть от OpenAI и просит её написать вредоносный код
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел
Google передумала закрывать Android от сторонних приложений — но только для «опытных пользователей»
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах
Теги: kraken, вирус-вымогатель, шифровальщик
kraken, вирус-вымогатель, шифровальщик
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
Драйверы AMD уличили в создании бесполезной избыточной нагрузки на SSD
Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA 23 мин.
Anthropic обвинила китайских хакеров в использовании Claude Code для шпионажа 33 мин.
Обнаружен вирус-вымогатель Kraken со встроенным бенчмарком для оптимизации ущерба 34 мин.
«От фанатов и для фанатов»: энтузиасты реализовали в браузере легендарный мультиплеер оригинальной Unreal Tournament 46 мин.
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска 4 ч.
OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT 4 ч.
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров 5 ч.
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas 6 ч.
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 7 ч.
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел 7 ч.
Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала 22 мин.
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором 28 мин.
Акции Kioxia рухнули на 23 % — инвесторов разочаровалм итоги квартала 4 ч.
Китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако 4 ч.
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре 5 ч.
2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство 5 ч.
iPhone 17 переломил падение продаж Apple в Китае — рост составил 22 % 5 ч.
Blue Origin запустила к Марсу зонды и посадила первую ступень ракеты New Glenn — теперь у США две многоразовые ракеты 5 ч.
Ещё не построенного главного конкурента Starlink — Amazon Project Kuiper — переименовали в Amazon Leo 6 ч.
SMIC предупредила, что дефицит памяти ударит по выпуску автомобилей и потребительской электроники в 2026 году 6 ч.