Google наконец разрешила откатывать системные обновления Android прямо на устройстве

Удаление проблемных обновлений Android, установленных через Google Play, является непростой задачей. До сегодняшнего дня откатить неудачное обновление было возможно только при подключении устройства к ПК через программное обеспечение Android Debug Bridge. Теперь в списке системных служб Google Play появился инструмент Mainline services («Основные службы»), позволяющий удалить подобное системное обновление.

Системные обновления через Google Play влияют на множество критически важных служб операционной системы Android, поэтому нередки случаи, когда ошибка в обновлении приводит к серьёзной проблеме, требующей его отката. Однако до сих пор это было не так-то просто сделать. Google предлагает инструмент отката обновлений системы Google Play (GPSUR), но для его использования требуется подключение к компьютеру с установленным программным обеспечением Android Debug Bridge (ADB).

Исследователи из Android Authority утверждают, что Google представила решение, доступное непосредственно на устройстве: «Мы обнаружили новую запись в списке системных служб Google Play: “Основные службы”. Пока что оно не установлено на всех устройствах, но, похоже, находится в процессе внедрения».

Запуск упомянутого инструмента после установки обновления и перезапуска устройства открывает экран с кнопкой «Удалить обновления». После нажатия на неё появится диалоговое окно с предупреждением о возможных последствиях удаления и возможностью изменить решение. В ходе тестов исследователям из Android Authority удалось успешно установить обновление, удалить его и снова увидеть его доступным для установки.

Пока функция отката системных обновлений, установленных через Google Play, находится в стадии бета-тестирования и не предназначена для регулярного использования. Но знать о наличии такого инструмента, безусловно, стоит.

