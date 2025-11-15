Retro Games выпустила THEA1200 — полноразмерную реплику культового Amiga 1200 за €190

Компания Retro Games Ltd., создавшая THESPECTRUM и THEA500 Mini, начала принимать предзаказы на свою полноразмерную реплику домашнего компьютера Amiga 1200, который был выпущен Commodore International в 1992 году. Устройство под названием THEA1200 поступит на рынок в следующем году, но предзаказать его можно уже сейчас за €190.

Основой устройства стал процессор на базе архитектуры Arm, а программная составляющая реализована на базе Linux. Любопытно, что THEA1200 является не миниатюрным устройством, а полноразмерной копией знаменитого Amiga 1200, в которой есть рабочие клавиатура и мышь, а также выполненный в ретро-стиле геймпад. В конструкции предусмотрены интерфейсы HDMI и USB, благодаря чему устройство будет готово к работе сразу после включения.

Разработчики реализовали качественную эмуляцию графического чипсета Advanced Graphics Architecture из A1200, а также поддержку эмуляции A500 и более ранних версий Enhanced Chip Set из классических моделей Amiga. Новинка поставляется с 25 предустановленными играми для Amiga, включая наиболее популярные хиты, такие как Defender of the Crown, Settlers, Turrican, Beneath a Steel Sky, Lure of the Temptress и Ruff’n’Tumble. Пользователь может загружать другие игры самостоятельно через USB-накопитель, обеспечивается поддержка WHDLoad и множества опций для настройки. Также можно сохранять и загружать игры в любой момент, что сделает несколько проще прохождение особенно сложных сцен.

Retro Games планирует начать поставки THEA1200 в июне следующего года. Сейчас на сайте производителя предзаказать новинку могут жителя ряда стран. В Европе стоимость устройства составила €190.