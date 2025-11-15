Microsoft принудительно обновит ПК с Windows 11 23H2 до 25H2

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11 25H2 более месяца назад, и все, кто хотел его установить, уже могли сделать это. Но как быть с теми, кто не спешит обновлять свои ПК? Оказалось, что софтверный гигант начал принудительно загружать этот пакет обновлений на некоторые ПК, работающие под управлением версий Windows 11, поддержка которых завершилась.

По данным источника, Microsoft начала принудительно загружать Windows 11 25H2 на компьютеры с Windows 11 23H2, официальная поддержка которой завершилась 11 ноября. Это касается устройств, работающих под управлением Windows 11 редакций Home и Pro. ПК пользователей, которые продолжают работать с ещё более старыми версиями программной платформы, такими как Windows 11 22H2 и 21H2, также получат Windows 25H2 в автоматическом режиме.

Обновление Windows 25H2 загружается автоматически через «Центр обновления Windows», не запрашивая разрешения пользователя перед скачиванием. После завершения загрузки оно также будет развёрнуто без запроса разрешения на выполнение этого действия. При этом пользователю будет предложено запланировать время для перезагрузки устройства, и он сможет отложить установку, но полностью отказаться от обновления не получится. Это не касается старых версий Windows 11 Enterprise, которые управляются централизованно. Обновление также не будет загружаться на компьютеры с Windows 11 Education, которые преимущественно используются в школах и других учебных заведениях.

На данном этапе Microsoft не навязывает Windows 11 25H2 или какую-то иную версию ОС пользователям Windows 10. Устройства с Windows 10, которые участвуют в программе расширенной поддержки ESU, продолжат регулярно получать обновления безопасности. Тем же, кто ещё не стал участником программы ESU, следует подумать об этом или о переходе на Windows 11. Это связано с тем, что после прекращения поддержки Windows 10 в октябре этого года Microsoft больше не выпускает обновления для этой ОС, в том числе пакеты обновлений безопасности с патчами для выявляемых угроз безопасности.