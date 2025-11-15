Meta✴ начнёт оценивать сотрудников по их навыкам работы с ИИ

Согласно документу, при ежегодной оценке производительности сотрудников по методике, которая получила название AI-driven impact («Влияние, оказываемое ИИ»), будет учитываться, как именно они используют ИИ для достижения результатов и создания инструментов, способных существенно повысить продуктивность. В 2025 году индивидуальные метрики использования и внедрения ИИ не войдут в официальные показатели оценки, однако сотрудникам рекомендовано отражать связанные с ИИ достижения в своих личных оценках эффективности.

Ранее Meta✴ модернизировала процесс найма, разрешив кандидатам использовать ИИ при прохождении собеседований по программированию. Компания также запустила внутреннюю игру под названием Level Up, направленную на стимулирование внедрения ИИ в рабочие процессы каждого сотрудника. Теперь Meta✴ готова поощрять тех работников, чьё использование ИИ приводит к значимым результатам. «В 2025 году мы вознаградим тех, кто внёс исключительный вклад в развитие ИИ, будь то в своей собственной работе или за счёт повышения эффективности своей команды», — написала Гейл в записке.

Кроме того, Meta✴ внедряет изменения в процесс подготовки личных отчётов и обратной связи: в текущем цикле оценки, который начнётся 8 декабря, будет использоваться специальный инструмент AI Performance Assistant. Однако сотрудникам разрешено применять также как внутреннего ИИ-ассистента Metamate, так и внешние модели, включая Gemini от Google, для подготовки текстов отзывов и самооценок.

Крупные технологические компании, включая Microsoft, Google и Amazon, также активно поощряют сотрудников к более активной работе с искусственным интеллектом. Ранее один из руководителей Microsoft заявил менеджерам, что использование данных технологий больше не является необязательной опцией, а относится к процессу работы. Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) на внутренней встрече в июле донёс до сотрудников схожую мысль, подчеркнув, что его применение необходимо для лидерства компании в этой области.