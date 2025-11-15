Сегодня 15 ноября 2025
Meta✴ начнёт оценивать сотрудников по их навыкам работы с ИИ

Компания Meta планирует с 2026 года сделать одним из ключевых критериев при оценке эффективности сотрудников навык работы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщила глава отдела по работе с персоналом компании Джанель Гейл (Janelle Gale) в служебной записке, с которой ознакомилось издание Business Insider.

Источник изображения: Muhammad Asyfaul/Unsplash

Источник изображения: Muhammad Asyfaul/Unsplash

Согласно документу, при ежегодной оценке производительности сотрудников по методике, которая получила название AI-driven impact («Влияние, оказываемое ИИ»), будет учитываться, как именно они используют ИИ для достижения результатов и создания инструментов, способных существенно повысить продуктивность. В 2025 году индивидуальные метрики использования и внедрения ИИ не войдут в официальные показатели оценки, однако сотрудникам рекомендовано отражать связанные с ИИ достижения в своих личных оценках эффективности.

Ранее Meta модернизировала процесс найма, разрешив кандидатам использовать ИИ при прохождении собеседований по программированию. Компания также запустила внутреннюю игру под названием Level Up, направленную на стимулирование внедрения ИИ в рабочие процессы каждого сотрудника. Теперь Meta готова поощрять тех работников, чьё использование ИИ приводит к значимым результатам. «В 2025 году мы вознаградим тех, кто внёс исключительный вклад в развитие ИИ, будь то в своей собственной работе или за счёт повышения эффективности своей команды», — написала Гейл в записке.

Кроме того, Meta внедряет изменения в процесс подготовки личных отчётов и обратной связи: в текущем цикле оценки, который начнётся 8 декабря, будет использоваться специальный инструмент AI Performance Assistant. Однако сотрудникам разрешено применять также как внутреннего ИИ-ассистента Metamate, так и внешние модели, включая Gemini от Google, для подготовки текстов отзывов и самооценок.

Крупные технологические компании, включая Microsoft, Google и Amazon, также активно поощряют сотрудников к более активной работе с искусственным интеллектом. Ранее один из руководителей Microsoft заявил менеджерам, что использование данных технологий больше не является необязательной опцией, а относится к процессу работы. Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) на внутренней встрече в июле донёс до сотрудников схожую мысль, подчеркнув, что его применение необходимо для лидерства компании в этой области.

