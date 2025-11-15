Илон Маск перенёс выпуск ИИ-модели Grok 5 на следующий год — есть вероятность, что она будет на уровне человека

Новая версия чат-бота с искусственным интеллектом Grok от стартапа xAI Илона Маска (Elon Musk) после дополнительного обучения обещает превзойти всех конкурентов, но её выхода придётся подождать до будущего года, сообщил накануне бизнесмен. Существует вероятность, что она достигнет человеческого уровня, добавил он.

«Grok 5, думаю, станет самым умным ИИ в мире с большим отрывом по всем показателям — без исключения», — заявил глава xAI на ежегодной конференции Baron Capital. В августе Маск планировал выпустить «сокрушительно хорошего» Grok нового поколения к концу 2025 года; накануне же заявил, что обновлённая модель ИИ выйдет в I квартале будущего года. У Grok 5 будет вдвое больше параметров, чем у текущей модели. Она будет одновременно «чрезвычайно» умной и быстрой, и вероятность того, что она достигнет уровня человеческого интеллекта, составляет 10 %. Инженеры xAI обучают Grok эффективнее пользоваться сторонними ресурсами, в том числе производить поиск в интернете и понимать происходящее на видео в реальном времени.

«Никогда не думал о таком раньше. По ощущениям он будет действительно разумным», — так Маск охарактеризовал возможность того, что Grok достигнет гипотетического уровня сильного искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence — AGI). В настоящее время Grok используется в основном компаниями Маска, в том числе в соцсети X. Чат-бот интегрирован в автомобили Tesla и используется в поддержке клиентов спутникового интернета SpaceX Starlink. Илон Маск планирует использовать этот ИИ в человекоподобных роботах Tesla Optimus.

Чтобы сделать разработку ИИ более интенсивной, отметил бизнесмен, компании требуется решить несколько проблем, в том числе привлекать нужных специалистов и быстро устанавливать оборудование в больших объёмах. В принадлежащем xAI центре обработки данных Colossus в теннессийском Мемфисе уже работают не менее 200 000 ИИ-ускорителей, и компания намеревается довести их число до миллиона. По состоянию на июнь xAI расходовала по $1 млрд в месяц, в том числе на разработку новых моделей ИИ.

Для сравнения, капитальные затраты Meta✴ в этом году составят до $72 млрд, и значительная их часть пойдёт на инфраструктуру для ИИ. Капитальные затраты Alphabet в этом году ожидаются в диапазоне от $91 млрд до $93 млрд; Amazon — $125 млрд при «очень активной» политике в отношении строительства ЦОД; Microsoft за I квартал 2026 финансового года (с 1 июля по 30 сентября 2025 календарного года) потратила $34,9 млрд, что на $10 млрд больше, чем ожидали аналитики.