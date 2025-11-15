В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием

Соцсеть X представила давно обещанный встроенный мессенджер, который заменит систему личных сообщений на платформе. Помимо простой текстовой переписки, есть возможность редактировать отправленные ранее сообщения, есть голосовые и видеозвонки, обмен файлами, сквозное шифрование и уведомления о снимках экрана.

Мессенджер получил название Chat, он уже появился в веб-версии соцсети и в приложении для Apple iOS, а «скоро» он дебютирует и в версии под Android. Сейчас компания работает над функцией голосовых заметок — пользователи получат возможность обмениваться голосовыми сообщениями.

Работу первой версии мессенджера администрация соцсети X приостановила в мае, не указав природу возникших проблем. Вероятно, к настоящему моменту их удалось решить. «В отличие от предыдущих версий теперь можно шифровать групповые сообщения и медиафайлы», — говорится в разделе поддержки на платформе X, при этом отмечается, что связанные с сообщениями метаданные, в том числе информация о получателе, не шифруются.

Ещё один важный момент — соцсеть «не предлагает защиту от атаки типа „человек посередине“», уточняет администрация сервиса. «В результате, если кто-либо — злонамеренный инсайдер или сама X в результате обязательной юридической процедуры — скомпрометирует зашифрованный разговор, то ни отправитель, ни получатель, об этом не узнают», — указывается в пояснении. Сейчас платформа разрабатывает функции, которые помогут пользователям проверять подлинность зашифрованной переписки.