Сегодня 15 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети В соцсети X появился полноценный мессенд...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием

Соцсеть X представила давно обещанный встроенный мессенджер, который заменит систему личных сообщений на платформе. Помимо простой текстовой переписки, есть возможность редактировать отправленные ранее сообщения, есть голосовые и видеозвонки, обмен файлами, сквозное шифрование и уведомления о снимках экрана.

Источник изображения: x.com/chat

Источник изображения: x.com/chat

Мессенджер получил название Chat, он уже появился в веб-версии соцсети и в приложении для Apple iOS, а «скоро» он дебютирует и в версии под Android. Сейчас компания работает над функцией голосовых заметок — пользователи получат возможность обмениваться голосовыми сообщениями.

Работу первой версии мессенджера администрация соцсети X приостановила в мае, не указав природу возникших проблем. Вероятно, к настоящему моменту их удалось решить. «В отличие от предыдущих версий теперь можно шифровать групповые сообщения и медиафайлы», — говорится в разделе поддержки на платформе X, при этом отмечается, что связанные с сообщениями метаданные, в том числе информация о получателе, не шифруются.

Ещё один важный момент — соцсеть «не предлагает защиту от атаки типа „человек посередине“», уточняет администрация сервиса. «В результате, если кто-либо — злонамеренный инсайдер или сама X в результате обязательной юридической процедуры — скомпрометирует зашифрованный разговор, то ни отправитель, ни получатель, об этом не узнают», — указывается в пояснении. Сейчас платформа разрабатывает функции, которые помогут пользователям проверять подлинность зашифрованной переписки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ирландия запустила расследование деятельности X из-за проблем с модерацией контента
Илон Маск анонсировал выпуск мессенджера X Chat с P2P-шифрованием
X окончательно уходит от Twitter.com — старые ключи безопасности заблокируют 10 ноября
WhatsApp интегрируется со сторонними мессенджерами в Европе — все чаты в одном месте
По Telegram прокатилась рекордная волна блокировок каналов и групп
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
Теги: twitter, мессенджер, социальная сеть
twitter, мессенджер, социальная сеть
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России
220 разработчиков GTA VI потребовали от Rockstar восстановить в должности уволенных со скандалом коллег
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
WhatsApp интегрируется со сторонними мессенджерами в Европе — все чаты в одном месте
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием 31 мин.
Илон Маск перенёс выпуск ИИ-модели Grok 5 на следующий год — есть вероятность, что она будет на уровне человека 2 ч.
Logitech подтвердила утечку данных со своих серверов после вымогательской атаки хакерами Clop 2 ч.
Broadcom упростила сертификацию оборудования для VCF для ускорения внедрения современных частных облаков 2 ч.
Meta начнёт оценивать сотрудников по их навыкам работы с ИИ 3 ч.
Восемь лет «беты» подошли к концу: в Steam и лаунчере Battlestate Games вышла релизная версия Escape from Tarkov 4 ч.
Grokipedia потеряла более 90 % трафика всего за несколько недель после запуска 6 ч.
Nvidia преуспела в продажах оборудования, но провалилась с корпоративным ПО 6 ч.
Microsoft принудительно обновит ПК с Windows 11 23H2 до 25H2 8 ч.
Новая статья: ARC Raiders — выживает общительнейший. Рецензия 19 ч.
Valve сделает из карт microSD замену игровым картриджам 3 ч.
До 3,2 Пбайт в 4U: Seagate представила JBOD-системы высокой плотности Exos 4U100 и 4U74 3 ч.
Ёмкость картриджей LTO-10 выросла до 40 Тбайт, а планируемая вместимость LTO-14 сократилась до 365 Тбайт 3 ч.
Sharp выйдет на рынок перовскитных солнечных панелей в 2027 году, чтобы изгнать из Японии китайский «солнечный кремний» 3 ч.
Лип-Бу Тан лично возглавил ИИ-отдел Intel после ухода его руководителя 4 ч.
Солнечная и ветровая энергия впервые могут с избытком перекрыть все новые потребности в энергии в мире 4 ч.
Google потратит на строительство трёх новых ЦОД в Техасе $40 млрд 11 ч.
В Китае замечен прототип обновлённого электромобиля Xiaomi SU7 12 ч.
В следующем году Samsung намеревается продать 7 млн складных смартфонов 12 ч.
Авоська для Apple iPhone за $230 была распродана за считанные часы 13 ч.