В Госдуме предлагают штрафовать российские ресурсы за авторизацию пользователей через Gmail

В Госдуму РФ внесли законопроект, авторы которого предлагают штрафовать российские ресурсы за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов, сообщили «Ведомости». Размера штрафа может составить до 700 тыс. руб.

Согласно закону № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», авторизация пользователей, находящихся на территории России, может быть выполнена по номеру мобильного телефона, через ЕСИА («Госуслуги») или ЕБС (единая биометрическая система), и через российский сервис авторизации. Для нарушителей физических лиц предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 500 до 700 тыс. руб.

Как сообщил в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта депутат Антон Горелкин, обычных пользователей интернета это не коснется. «Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», — подчеркнул он.

Также законопроектом предусмотрен штраф до 700 тыс. руб. для владельцев ресурсов, которые не информируют пользователей об использовании рекомендательных технологий. Кроме того, для владельца ресурса с применением рекомендательных технологий за невыполнение требования Роскомнадзора прекратить предоставлять информацию с их применением вводится ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 20 до 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 100 тыс. руб., юридических лиц – от 1 до 1,4 млн руб.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике (фракция «Единая Россия») Антона Немкина, несмотря на требование законодательства, многие ресурсы продолжают использовать авторизацию через зарубежные сервисы. «Это означает, что персональные данные российских граждан утекают туда, где их никак не защитить», — отметил он.

Немкин пояснил, что законопроект призван обеспечить безопасность аудитории, которую должны гарантировать отечественные сервисы. Он подчеркнул, что «пользователь имеет право знать, как формируется его лента, какие данные о нём собираются и может ли сайт влиять на его выбор через непрозрачные механики».

Как полагает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, законопроект может также отразиться на возможности подтверждения входа в аккаунт Telegram или WhatsApp через почту. Этот вариант начали использовать после того, как для этих мессенджеров перестали приходить подтверждающие SMS-коды.