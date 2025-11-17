Сегодня 17 ноября 2025
Colorful выпустила видеокарты iGame Ultra Z BTF 2.0 с «невидимым» питанием

Компания Colorful вслед за Asus начала предлагать видеокарты, выполненные в соответствии с концепцией BTF 2.0. Производитель представил новые версии карт в рамках фирменной серии iGame Ultra Z, оснащённые двумя типами разъёмов питания — в дополнение к обычным 8-контактным и 12+4-контактным разъёмам 12V-2x6 карты получили специальный съёмный ножевой разъём GC-HPWR.

Источник изображений: VideoCardz / Colorful

Источник изображений: VideoCardz / Colorful

Новые видеокарты Colorful iGame Ultra Z больше не оснащаются скрытым разъёмом питания 12V-2x6, как модели предыдущих версий, у которых разъём прятался под задней пластиной, скрывая кабели питания. Теперь пользователю предоставляется выбор. Карты оснащены коннектором GC-HPWR, который можно использовать со специальными материнскими платами, которые его поддерживают (например, ROG Crosshair X870E Hero BTF), или задействовать привычные 8-контактные PCIe или 12+4-контактные 12V-2x6 (зависит от модели карты).

Colorful фактически стала первым брендом среди производителей видеокарт, предложившим решения среднего сегмента с коннектором GC-HPWR. До этого BTF-совместимые коннекторы встречались лишь на видеокартах RTX 5070 Ti и RTX 5090 от Asus. Самая доступная модель Colorful с подобным коннектором питания оценивается менее чем в $400. Речь идёт о новой iGame GeForce RTX 5060 Ultra Z.

Все представленные карты оснащены системами охлаждения толщиной 2,5 слота расширения с тремя вентиляторами. Длина карт составляет 300,5 мм. Одной из представленных новинок является модель GeForce RTX 5070 Ti Ultra Z OC 16GB. Её графический процессор имеет 8960 ядер CUDA и обладает Boost-частотой 2452 МГц (2497 МГц в режиме OC). Карта предлагает 16 Гбайт памяти GDDR7 с 256-битным интерфейсом и скоростью 28 Гбит/с на контакт. Энергопотребление заявлено на уровне 300 Вт.

Модель RTX 5060 Ti Ultra Z OC 16GB оснащена GPU с 4608 ядрами CUDA. Она получила 16 Гбайт памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с на контакт, поддержкой 128-битной шины и пропускной способностью 448 Гбайт/с. Энергопотребление карты составляет 180 Вт. Для GPU заявлена Boost-частота 2572 МГц (2632 МГц в режиме OC). Colorful также предлагает вариант на 8 Гбайт памяти в том же исполнении.

Младшая RTX 5060 Ultra Z OC 8GB получила память GDDR7 с поддержкой 128-битной шины, скоростью 28 Гбит/с на контакт и пропускной способностью 448 Гбайт/с. Однако в составе карты используется другой графический процессор — с 3840 ядрами CUDA. Чип работает на Boost-частоте 2497 МГц (2580 МГц в режиме OC). Энергопотребление карты заявлено на уровне 145 Вт. Все карты получили по три разъёма DisplayPort 2.1b и по одному HDMI 2.1b. Вентиляторы систем охлаждения могут останавливаться при отсутствии серьёзной нагрузки.

Модель RTX 5070 Ti Ultra Z OC 16GB производитель оценил примерно в $1050 (в пересчёте с юаней), модель RTX 5060 Ti Ultra Z OC 16GB — примерно в $550, версия на 8 Гбайт памяти — примерно в $495. Модель RTX 5060 Ultra Z OC 8GB стоит около $380. Все карты уже доступны на китайских торговых площадках вроде JD.com.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: btf 2.0, видеокарта, geforce rtx 5070 ti, geforce rtx 5060, geforce rtx 5060 ti, colorful, gc-hpwr
