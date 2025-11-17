Сегодня 17 ноября 2025
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 получат управление головой и множество других новых функций

В Сеть утекли данные о дизайне и некоторых функциях серии беспроводных наушников Galaxy Buds 4, которые, как ожидается, будут представлены Samsung в начале следующего года вместе с серией смартфонов Galaxy S26.

Ресурс Android Authority опубликовал анимации Galaxy Buds 4, обнаруженные в утёкшем коде One UI 8.5, которые свидетельствуют о значительных изменениях в новой модели наушников серии Galaxy Buds.

Анонсированные в июле 2024 года наушники Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro получили ножки, как у AirPods, которые компания называет «лезвиями». В серии Galaxy Buds 4 компания оптимизирует этот дизайн, придав ножкам вместо треугольной более плоскую форму для улучшения управления жестами. Также Samsung, похоже, отказалась в новой модели от светодиодной подсветки Blade Light.

Кроме того, Samsung вернулась к горизонтальному расположению наушников в зарядном футляре, как у Galaxy Buds 2 Pro и более ранних моделей. Это облегчает установку и извлечение наушников, поскольку зарядный футляр Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro приходится держать вертикально, когда его нужно открыть.

Рядом с портом USB Type-C на зарядном футляре видна кнопка. Двойное нажатие на неё позволяет позвонить на сопряжённый телефон, чтобы можно было его найти в случае утери. На другой стороне от зарядного порта есть щель, по всей видимости, для динамика, который поможет найти зарядный футляр в случае утери.

Также утёкший код свидетельствует о том, что Samsung добавит в Galaxy Buds 4 Pro новую функцию Head Gestures, позволяющую управлять их работой движениями головы. С помощью новой функции пользователь сможет выполнять следующее:

  • давать ответ «да» или «нет» на вопросы ИИ-помощника ;
  • отключать будильник, оповещение календаря, напоминания и таймеры;
  • управлять без помощи рук;
  • прослушивать уведомления или останавливать их чтение;
  • отвечать на звонки и сообщения.

Несколько других анимаций в One UI 8.5 указывают на то, что серия Galaxy Buds 4 поддерживает технологию 360 Audio, адаптивное шумоподавление, функцию определения местоположения телефона и быстрое сопряжение (с телефоном или планшетом).

Теги: samsung, galaxy buds, беспроводные наушники
