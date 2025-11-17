Samsung выпустила «умную клавиатуру» с кнопкой вызова ИИ за $109

Компания Samsung представила беспроводную «умную клавиатуру» для устройств семейства Galaxy, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Новая Samsung Smart Keyboard представляет собой миниатюрную QWERTY-клавиатуру, которая не имеет дополнительного цифрового блока и использует для подключения модуль Bluetooth.

Одной из главных особенностей новинки стала специальная клавиша AI Short Key, расположенная слева от клавиш со стрелками. Она может использоваться для быстрого запуска ИИ-помощников Gemini или Bixby на смартфоне или планшете, а также Copilot — на ноутбуке.

«Продолжайте управлять устройством с помощью специальной клавиши AI Short Key — вашего ярлыка для доступа к интеллектуальному помощнику. Запускайте Google Gemini или Bixby на своём смартфоне или планшете Galaxy, вызывайте Copilot при подключении к вашему Galaxy Book — всё это одним нажатием. Где бы вы ни находились», — говорится в сообщении Samsung.

Клавиатура Samsung Smart Keyboard поддерживает подключение к трём устройствам по Bluetooth с возможностью быстрого переключения между ними с помощью специальной клавиши. Также имеются специальные клавиши для запуска приложений, которые можно настроить в соответствии с собственными предпочтениями. Ещё одна выделенная клавиша предназначена для запуска приложения Samsung DeX.

Отметим, что в этой клавиатуре нет аккумулятора. Вместо этого Samsung решила использовать в качестве источника питания батарейку CR2032. Вендор утверждает, что батарейка обеспечивает длительное время автономной работы, однако конкретные сроки названы не были. Что касается розничной цены, то приобрести Samsung Smart Keyboard можно за $109.