17 ноября 2025
Google выпустит мобильную версию AI Studio для вайб-кодинга на ходу

Сервис Google AI Studio помогает разработчикам создавать приложения с помощью текстовых запросов на естественном языке. На этой неделе IT-гигант анонсировал скорое появление мобильного приложения для доступа к сервису. Начать взаимодействие с ним разработчики смогут в начале 2026 года.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Это означает, что ещё один популярный инструмент Google на базе искусственного интеллекта станет доступен на мобильных устройствах. Напомним, AI Studio — это интегрированная веб-среда разработки на базе ИИ-модели Gemini, которую разработчики приложений и веб-сайтов могут задействовать для создания новых продуктов.

Руководитель проекта AI Studio в Google Логан Килпатрик (Logan Kilpatrick) сообщил о скором запуске мобильного приложения в соцсети X, заявив, что «не может дождаться» релиза. Другой представитель команды разработчиков Аммар Реши (Ammaar Reshi) в комментариях к посту попросил пользователей поделиться идеями касательно функций, которые они хотели бы видеть в новом мобильном приложении.

Ни Килпатрик, ни Реши не уточнили, как будет выглядеть AI Studio на мобильных устройствах, когда именно приложение будет запущено и какие платформы оно будет поддерживать. Другие ИИ-приложения Google, такие как Gemini, доступны в App Store. Это означает, что AI Studio также может быть доступен пользователям iPhone и iPad.

Google описывает AI Studio как инструмент, с помощью которого разработчики могут использовать команды на естественном языке для создания полнофункциональных приложений. С момента запуска в 2023 году AI Studio стал популярным веб-инструментом, благодаря чему мобильная версия сервиса может обзавестись немалой пользовательской базой уже на старте.

Источник:

Теги: ai studio, google, приложение
