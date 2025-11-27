Обзор и тест процессорного кулера PCCooler RT500 TC ARGB: 245 ватт с одной башни?

Продолжаем знакомить наших читателей с новинками процессорного охлаждения и сегодня протестируем один простой, но интересный кулер PCCooler RT500 TC ARGB. Его особенность заключается в том, что он базируется на пяти тепловых трубках диаметром 6 мм, которые сплочены в основании без алюминиевых проставок (бесшовный стык). Тем самым должен быть обеспечен равномерный и быстрый теплообмен с процессором и достигнут максимум эффективности. Кроме этого, в PCCooler заявляют об использовании трубок нового поколения с повышенной эффективностью. Всё это, вкупе с низкой стоимостью и заявленными в спецификациях 245 ваттами, делает RT500 TC ARGB весьма привлекательным объектом для тестирования, чем мы сегодня и займёмся.

⇡#Обзор процессорного кулера PCCooler RT500 TC ARGB

⇡#Технические характеристики и стоимость

Наименование технических характеристик PCCooler RT500 TC ARGB Размеры кулера (В × Ш × Т), 151 × 123 × 71 вентилятора, мм (120 × 120 × 25,5) Полная масса, г 598 (440 – радиатор) Коэффициент полезной массы, ед. 0,7358 Материал радиатора и конструкция Башенная конструкция из алюминиевых пластин на 4 медных тепловых трубках диаметром 6 мм, являющихся частью основания (технология прямого контакта) Количество пластин радиатора, шт. 53 Толщина пластин радиатора, мм 0,35-0,40 Межрёберное расстояние, мм 1,8 Расчётная площадь радиатора, см2 5 605 Термическое сопротивление, °С/W н/д Тип и модель вентилятора PCCooler 120 мм Диаметр крыльчатки/статора вентилятора, мм 112 / 46 Масса одного вентилятора, г 155 Скорость вращения вентилятора, об/мин 500–2200 (±10%) Воздушный поток, CFM 73,32 (макс.) Уровень шума, дБА 34,9 (макс.) Статическое давление, мм H 2 O 3,28 (макс.) Количество и тип подшипников вентилятора 1, гидродинамический Время наработки вентилятора на отказ, часов/лет н/д Заявленное/измеренное стартовое напряжение вентилятора, В 12 / 2,8 Сила тока вентилятора, А 0,2 Заявленное/измеренное энергопотребление одного вентилятора на максимальной скорости, Вт 2,4 / 2,7 Длина кабеля вентилятора, мм 360 Возможность установки кулера на процессоры с разъёмами AMD Socket AM5/AM4 Intel LGA1851/1700/1200/115x Максимальный уровень TDP процессора, Вт 245 Дополнительно (особенности) Термопаста PCCooler в отдельном 0,5-г пакетике, возможность установки второго вентилятора (скобы в комплект не входят) Гарантийный срок, лет 2 Розничная стоимость, ₽ 1 800

⇡#Упаковка и комплектация

PCCooler RT500 TC ARGB поставляется в компактной и ярко оформленной коробке из плотного картона. На её лицевой стороне приведено фото кулера с работающим вентилятором, а также указано название модели.

Обратная сторона отведена под таблицу с подробными техническими характеристиками кулера, включая перечень поддерживаемых процессорных разъёмов. Внутри охладитель защищён вставками из вспененного полиэтилена, а сбоку вставлена коробочка с аксессуарами, в которой находятся усилительная пластина для Intel, два комплекта стальных направляющих, комплект винтов и втулок, две проволочные скобы для вентилятора и термопаста с инструкцией по установке.

Каким именно термоинтерфейсом комплектуется RT500 TC ARGB, на коробке и сайте PCCooler не указано, хотя в ассортименте компании есть весьма эффективная термопаста EX90 с заявленной теплопроводностью 14,8 Вт/(м °C).

Система охлаждения выпускается в Китае и обеспечивается двухлетней гарантией. Стоимость PCCooler RT500 TC ARGB в наших магазинах и на электронных торговых площадках составляет 1 850 рублей. Это низкий ценовой уровень для однобашенной модели.

PCCooler RT500 TC ARGB – самая настоящая классика однобашенных моделей процессорных кулеров, выполненная в стильном чёрном цвете с белой крыльчаткой вентилятора. Из дизайнерских фишек выделим пластиковую крышку с одним скошенным углом, а также треугольный профиль торцов радиатора на выходе воздушного потока.

Высота кулера равна 151 мм, ширина – 123 мм (с учётом скоб вентиляторов), а толщина всего 71 мм. Масса PCCooler RT500 TC ARGB лишь на пару граммов не дотягивает до отметки 600, из которых 440 граммов приходятся на радиатор. Таким образом коэффициент полезной массы этой модели равен 0,7358 единицы, что на нашей диаграмме ставит PCCooler RT500 TC ARGB в нижний её сегмент, аккурат между двумя родственными устройствами.

Конструктивно кулер выглядит проще некуда: на вертикальных тепловых трубках напрессованы алюминиевые пластины, а с одной из широких сторон установлен 120-мм вентилятор.

Сверху радиатор накрыт фигурной пластиковой крышкой, скрывающей концы запаянных тепловых трубок, а снизу основание защищено плёнкой, которую необходимо снять перед установкой кулера на процессор.

Радиатор набран 53 алюминиевыми пластинами толщиной не более 0,4 мм каждая. Пластины напрессованы на тепловые трубки с межрёберным расстоянием 1,8 мм.

Расчётная площадь такого радиатора составляет 5605 см2, что для заявленных в характеристиках этой модели кулера 245 ватт выглядит совсем не убедительно. Вообще, по нашему опыту, с таким уровнем тепловыделения справляются только пропаянные двухбашенные модели, поэтому нам было бы очень интересно, по каким критериям в PCCooler насчитали для своего нового RT500 TC ARGB такое количество ваттов.

Радиатор пронизан пятью медными тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая. Трубки в теле радиатора расставлены со смещением относительно друг друга для более равномерного распределения тепла по рёбрам.

Как мы уже отмечали выше, контакт трубок с пластинами выполнен простой опрессовкой.

Самое главное достоинство PCCooler RT500 TC ARGB заключается в его основании. В отличие от большинства других кулеров с прямым контактом, где присутствуют алюминиевые проставки между трубками, здесь мы видим сплочённые друг с другом трубки практически без зазоров.

И пусть качество обработки такого основания оставляет желать лучшего, налицо более выгодное прохождение трубок по теплораспределителю любого процессора и обеспечение максимально равномерного контакта с ним. Предположим, что наибольшего эффекта от такого сплошного прямоконтактного основания удастся добиться на двухчиплетных процессорах AMD или процессорах со смещённым кристаллом Intel конструктивного исполнения LGA1851.

Основание у кулера ровное, – на крышку процессора AMD Ryzen 9 9950X оно ложится практически идеально, что хорошо видно по полученным нами отпечаткам.

На радиаторе установлен один 120-мм вентилятор с чёрной рамкой и белой семилопастной крыльчаткой диаметром 112 мм. Крыльчатка установлена на статоре с изогнутыми стойками, одна из которых кабельная.

Скорость вращения крыльчатки регулируется широтно-импульсной модуляцией в диапазоне от 500 до 2200 об/мин с десятипроцентным допуском по верхней границе. Заявленный в характеристиках воздушный поток вентилятора может достигать 73,32 CFM, статическое давление – 3,28 мм H 2 O, а уровень шума – 34,9 дБА.

На статоре вентилятора диаметром 46 мм указаны электрические характеристики и страна производства. По результатам наших измерений, максимальное энергопотребление вентилятора составило 2,7 Вт, а стартовое напряжение – 2,8 В.

Подшипник здесь гидродинамический, но срок его службы в характеристиках вентилятора не указан.

С внутренней стороны рамки вентилятора приклеены мягкие уголки-демпферы, предназначенные для гашения вибраций и снижения уровня шума.

Фиксация вентилятора на радиаторе реализована проволочными скобами, вставляемыми в пазы с торцов радиатора. Они в достаточной степени тугие, чтобы надёжно удерживать вентилятор.

А вот дополнительной пары скоб в комплекте с кулером нет, хотя конструкция радиатора допускает установку на него сразу двух 120-мм вентиляторов. Это копеечная мелочь, которая могла бы избавить владельцев такого кулера от необходимости поиска и приобретения подходящих скоб.

⇡#Совместимость и установка

PCCooler RT500 TC ARGB можно устанавливать на процессоры AMD конструктивного исполнения Socket AM5/AM4 и на процессоры Intel конструктивного исполнения LGA1851/1700/1200/115х. Иными словами, при заявленном тепловыделении 245 ватт кулер может быть установлен на любые современные процессоры в их номинальном режиме работы. Инструкция по установке кулера на процессоры входит в комплект поставки, а её электронной версии на сайте нет, как и страницы с этой моделью кулера. Однако можно воспользоваться инструкцией от PCCooler RT500 Digital ARGB, который конструктивно точно такой же, только с цифровой панелью сверху.

Мы устанавливали кулер на материнскую плату для процессоров AMD с сокетом AM5. Для этого потребуется снять два пластиковых крепления, заменив их на втулками с двусторонней резьбой, и на эти втулки установить две стальные направляющие, закрепив их гайками с накатанной головкой.

Затем остаётся только нанести термопасту на процессор и установить радиатор, равномерно притянув его к направляющим двумя подпружиненными винтами.

После этого скобами закрепляем на радиаторе вентилятор и подключаем его кабели к материнской плате (4-pin и ARGB).

Весь процесс сборки крепления на плате и установки кулера занимает не более 5 минут.

Расстояние от текстолита материнской платы до нижней пластины радиатора кулера равно 40 мм, а вентилятор можно повесить даже пониже, чтобы сверху он не дул в торец малополезной пластиковой накладки. При этом никаких помех оперативной памяти или радиаторам на цепях VRM материнской платы кулер не создаст из-за узкого радиатора.

Внутри корпуса PCCooler RT500 TC ARGB выглядит очень спокойно и лаконично, по крайней мере до включения.

А вот после старта системы его вентилятор заиграет всеми возможными цветами подсветки, которую можно синхронизировать с подсветкой других комплектующих системного блока.

Здесь добавим, что в ассортименте PCCooler существует такая же модель кулера, но с индикацией температуры процессора, встроенной в верхнюю панель, – PCCooler RT500 Digital ARGB.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности PCCooler RT500 TC ARGB с соперникамии его соперников было проведено в закрытом корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 50, частота – 5 ГГц, напряжение Vcore – 1,035-1,040 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 218 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,275/1,275 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 32-36-36-48 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VSOC не фиксировалось в этом тестировании и держалось на уровне 1,235 В. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на отметке 2,066 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.7171). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.34-5870 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура по датчику Tdie в пике нагрузки и в режиме простоя с учётом корректировки на дельту температуры окружения. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры каждого кластера ядер процессора (CCD1 и CCD2). Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 23,8–24,7 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентилятор(ы). Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Соперником PCCooler RT500 TC ARGB сегодня выступит башенный кулер такой же конструкции с прямым контактом, но на четырёх тепловых трубках: DeepCool AK400 G2 Digital NYX.

Да, – он дороже героя сегодняшней статьи, однако существует такая же версия AK400 без экрана, которая стоит аккурат на уровне PCCooler RT500 TC ARGB.

Кроме этого, в качестве эталонной системы воздушного охлаждения в тестирование включён двухбашенный воздушный кулер PentaWave Z06D SRB, который мы протестировали только на максимальных 1830 об/мин и на тихих 800 об/мин.

Добавим, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

⇡#Результаты тестов и их анализ

На максимальных оборотах штатного вентилятора PCCooler RT500 TC ARGB уступает DeepCool AK400 G2 чуть больше трёх градусов Цельсия, что при ещё и более высоком уровне шума для PCCooler выглядит не очень здорово. А вот дальше картина меняется, и в диапазоне от 1800 до 1400 об/мин RT500 TC ARGB отстаёт от AK400 G2 всего на 1,0-1,9 градуса Цельсия, а на скоростях 1200 и 1000 об/мин эффективность этих кулеров и вовсе одинакова. При дальнейшем снижении оборотов вентиляторов, к сожалению, ни один из однобашенных кулеров не справился с нагрузкой, генерируемой «усмирённым» AMD Ryzen 9 9950X (218 Вт), поэтому говорить о заявленных для PCCooler RT500 TC ARGB 245 ваттах не приходится. По крайней мере, это справедливо для AMD Socket AM5, возможно, на Intel LGA1700/1851 результаты будут чуть лучше, но серьёзной разницы точно не получится. Что касается сравнения однобашенных кулеров с двухбашенным, то на максимальных оборотах преимущество PentaWave Z06D SRB составляет почти 5 градусов Цельсия, а на минимальных 800 об/мин их сравнить не представилось возможным.

На график с уровнем шума для сравнения мы добавили показатели ещё двух кулеров такой же конструкции: PCCooler RZ400 BK и ID-Cooling SE-224-XTS.

Интересно, что вентилятор PCCooler RT500 TC ARGB шумит практически так же, как и вентилятор родственного ему PCCooler RZ400 BK, не считая участка на кривой ниже 970 об/мин, где кривые уровня шума этих моделей расходятся. Субъективно комфортным вентилятор RT500 TC ARGB остаётся до скорости 1180 об/мин, а тихим мы его назовём, если не поднимать скорость выше отметки 1060 об/мин. В принципе, это неплохие показатели для недорогого 120-мм вентилятора. В сравнении с шумным ID-Cooling SE-224-XTS оба кулера PCCooler выходят победителями, а вот новому DeepCool AK400 G2, увы, проиграли, причём довольно много. Похоже, что для конкуренции с DeepCool компании PCCooler придётся ставить на свои радиаторы тихий F5 R120 или что-то из новинок типа F7 X120 ARGB. Но получится дороже и, скорее всего, уже не для этого ценового класса кулеров.

PCCooler RT500 TC ARGB – самый обычный процессорный кулер башенной конструкции на пяти медных тепловых трубках и с бесшовной технологией прямого контакта. Это, пожалуй, единственное, что отличает данную модель от других кулеров бюджетного уровня. Он способен обеспечить эффективное охлаждение процессору с тепловыделением до 220 ватт на максимальных и средних оборотах вентилятора, а если нужны самые тихие режимы, то ватты придётся поумерить. Кроме этого, отметим универсальное и простое в сборке крепление с поддержкой всех современных платформ, вентилятор с синхронизируемой подсветкой, а также полную совместимость с любыми модулями оперативной памяти и её радиаторами. Всё перечисленное, а также двухлетняя гарантия и низкая стоимость делают PCCooler RT500 TC ARGB одним из кандидатов при выборе охлаждения для процессоров AMD и Intel.