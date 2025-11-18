Apple потеряла ещё одного ключевого сотрудника: дизайнер Абидур Чоудхури (Abidur Chowdhury), сыгравший важную роль в создании iPhone Air покинул компанию и перешёл в стартап, занимающийся искусственным интеллектом. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными.

Чоудхури, представивший в сентябре новую модель iPhone Air в специальном видео и рассказавший о процессе проектирования устройства, проработал в Apple более шести лет, присоединившись в 2019 году, примерно в то же время, когда компанию покинул знаменитый главный дизайнер Джони Айв (Jony Ive).

Помимо участия в презентационном видео, он сыграл ключевую роль в разработке iPhone Air. Его уход, по данным источников, не связан с дебютом устройства, продажи которого, несмотря на положительные отзывы о дизайне, оказались ниже ожиданий. Второе поколение iPhone Air планируется к выпуску в 2027 году.

В целом, с момента ухода Айва несколько лет назад команда дизайнеров Apple претерпела серьёзную ротацию. Большинство дизайнеров либо вышли на пенсию, либо перешли в другие компании, включая LoveFrom самого Айва. Сегодня коллектив в основном состоит из новых специалистов из разных сфер дизайна и более молодых сотрудников.

Кроме того, недавно Apple покинул Джефф Уильямс (Jeff Williams), долгое время занимавший пост операционного директора и курировавший команду дизайна. Также и в подразделении пользовательских интерфейсов под руководством Алана Дая (Alan Dye) произошла серия уходов. Представитель компании отказался прокомментировать уход Чоудхури.