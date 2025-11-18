Huawei похвасталась высокой надёжностью складного смартфона Mate X7 и заодно раскрыла его дизайн

Компания Huawei вчера объявила дату выхода смартфонов серии Mate 80 в Китае, вместе с которыми 25 ноября будет представлен складной смартфон Mate X7. В связи с этим компания опубликовала в соцсети Weibo видеоролики, демонстрирующие дизайн новой версии складного смартфона, а также его повышенную прочность.

В видеороликах показан ряд испытаний, которым подвергается Mate X7 перед выпуском с завода, включая воздействие струёй горячей воды с температурой 80 °C, удары металлическим шаром и проверку шарниров на прочность с помощью многократного сгибания. В видео указано, что смартфон имеет степень защиты от пыли и воды IP58/IP59.

Защиту экрана смартфона от повреждений обеспечит прочное стекло Huawei Kunlun второго поколения. Также выйдет премиальная коллекционная версия Mate X7 с внешним дисплеем, защищённым закалённым базальтовым стеклом Kunlun второго поколения.

Смартфон Mate X7 оснащён крупным модулем камеры на задней панели, на котором, размещена тройная камера с предположительно 50-мегапиксельным основным сенсором, широкоугольной камерой и 50-мегапиксельным перископическим модулем с телеобъективом.

Согласно данным поставщика инсайдерской информации Digital Chat Station, Mate X7 базируется на новом чипе Huawei Kirin 9030 и будет доступен в конфигурациях с 12, 16 и 20 Гбайт оперативной памяти.

Инсайдер также опубликовал изображения смартфона в трёх цветах: светло-голубом, фиолетовом и красном. Последний вариант — модель из коллекционного выпуска.

Как сообщает ресурс Huawei Central, Mate X7 получит складной COE LTPO-экран с диагональю 7,95 дюйма и разрешением 2K.