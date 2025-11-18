Сегодня 18 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Huawei похвасталась высокой надёжностью ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Huawei похвасталась высокой надёжностью складного смартфона Mate X7 и заодно раскрыла его дизайн

Компания Huawei вчера объявила дату выхода смартфонов серии Mate 80 в Китае, вместе с которыми 25 ноября будет представлен складной смартфон Mate X7. В связи с этим компания опубликовала в соцсети Weibo видеоролики, демонстрирующие дизайн новой версии складного смартфона, а также его повышенную прочность.

Источник изображения: Huawei Central

Источник изображения: Huawei Central

В видеороликах показан ряд испытаний, которым подвергается Mate X7 перед выпуском с завода, включая воздействие струёй горячей воды с температурой 80 °C, удары металлическим шаром и проверку шарниров на прочность с помощью многократного сгибания. В видео указано, что смартфон имеет степень защиты от пыли и воды IP58/IP59.

Источник изображений: Gizmochina

Источник изображений: Gizmochina

Защиту экрана смартфона от повреждений обеспечит прочное стекло Huawei Kunlun второго поколения. Также выйдет премиальная коллекционная версия Mate X7 с внешним дисплеем, защищённым закалённым базальтовым стеклом Kunlun второго поколения.

Смартфон Mate X7 оснащён крупным модулем камеры на задней панели, на котором, размещена тройная камера с предположительно 50-мегапиксельным основным сенсором, широкоугольной камерой и 50-мегапиксельным перископическим модулем с телеобъективом.

Согласно данным поставщика инсайдерской информации Digital Chat Station, Mate X7 базируется на новом чипе Huawei Kirin 9030 и будет доступен в конфигурациях с 12, 16 и 20 Гбайт оперативной памяти.

Инсайдер также опубликовал изображения смартфона в трёх цветах: светло-голубом, фиолетовом и красном. Последний вариант — модель из коллекционного выпуска.

Как сообщает ресурс Huawei Central, Mate X7 получит складной COE LTPO-экран с диагональю 7,95 дюйма и разрешением 2K.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei выпустила в России смартфон Nova 14i с батареей на 7000 мА·ч — от 17 999 рублей
Huawei представит технологию, позволяющую выжать из дефицитных ИИ-чипов максимум
Huawei раскрыла дату анонса флагманов Mate 80 и складного Mate X7
Что такое Google Mobile Services и зачем они нужны на смартфонах HONOR
Oppo выпустила смартфоны Reno15 Pro и Reno15 с 200-Мп камерами и Dimensity 8450
Realme GT 8 Pro поступит в продажу в России 2 декабря — с ним выйдут смарт-часы Realme Watch 5
Теги: huawei, складной смартфон
huawei, складной смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты
Разработчики Cities: Skylines 2 и Paradox Interactive разорвали сотрудничество — игру доверят другой студии
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами
Глава Battlestate Games извинился перед игроками Escape from Tarkov за проблемы на запуске — разработчики «готовы и дальше бороться» 24 мин.
xAI выпустила Grok 4.1 — ИИ-модель заняла первое место в независимых тестах LMArena 28 мин.
Microsoft рассказала, как Windows 11 превратится в заполненную ИИ-агентами ОС 39 мин.
ИИ-режим в поиске Google научился визуализировать маршруты планируемых путешествий 2 ч.
«Мы сделали это. Hytale спасена»: ролевая песочница в духе Minecraft вернулась из мёртвых и скоро выйдет в ранний доступ 2 ч.
Утечка раскрыла дату выхода Silent Hill: Townfall — загадочного хоррора от создателей Observation 3 ч.
Объявлены номинанты The Game Awards 2025 — Clair Obscur: Expedition 33 вне конкуренции 13 ч.
Ролевой экшен Where Winds Meet в антураже фэнтезийного Китая привлёк свыше 2 млн игроков за первые сутки 15 ч.
Календарь релизов 17 – 23 ноября: Moonlighter 2, Demonschool, Forestrike и Neon Inferno 16 ч.
Новый уровень сложности, переработка механик, улучшения A-Life и многое другое: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.7 16 ч.
Huawei похвасталась высокой надёжностью складного смартфона Mate X7 и заодно раскрыла его дизайн 29 мин.
Начался монтаж крупнейшего в США академического суперкомпьютера Horizon с ИИ-быстродействием до 80 Эфлопс 2 ч.
Что такое Google Mobile Services и зачем они нужны на смартфонах HONOR 2 ч.
Intel наняла ветерана TSMC — теперь его подозревают в краже секретов о техпроцессах тоньше 2 нм 2 ч.
Apple потеряла ещё одного ключевого сотрудника — дизайнер iPhone Air ушёл в ИИ-стартап 2 ч.
Huawei выпустила в России смартфон Nova 14i с батареей на 7000 мА·ч — от 17 999 рублей 4 ч.
Производство смартфонов и ноутбуков в 2026 году рухнет из-за взлетевших цен на память DRAM и NAND 4 ч.
Arm объявила о поддержке интерфейса NVLink Fusion компании Nvidia 5 ч.
Дефицит компьютерной памяти съест прибыль производителей ПК 8 ч.
Европа присоединилась к экзафлопсному клубу с суперкомпьютером JUPITER 11 ч.