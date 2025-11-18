Пол Маккартни выпустил песню без слов и музыки — протест против ИИ поддержали более тысячи британских исполнителей

Более тысячи британских исполнителей, включая бывшего участника легендарных Beatles Пола Маккартни (Paul McCartney), выпустили альбом, в котором вместо песен звучат странные звуки. Своей акцией они попытались привлечь внимание общественности и властей к проблеме искусственного интеллекта в музыкальном бизнесе.

Альбом под названием «Is This What We Want?» («Этого ли мы хотим?») уже появился на потоковых платформах, а до конца месяца выйдет и на виниловых пластинках — отдельная композиция сэра Пола Маккартни появится эксклюзивно только во втором формате. Из названий двенадцати основных треков альбома складывается фраза «Британское правительство не должно узаконивать кражу музыки в угоду разрабатывающим ИИ компаниям». Артисты, в том числе рокер Сэм Фендер (Sam Fender), певица Кейт Буш (Kate Bush), дуэт Pet Shop Boys и немецкий композитор Ханс Циммер (Hans Zimmer), стремятся убедить британские власти запретить технологическим компаниям обучать модели ИИ на их произведениях без разрешения и лицензионных выплат.

Композиция «Бонус-трек» (bonus track) от имени Пола Маккартни имеет по-своему логичную структуру: первые 55 секунд слышно шипение плёнки, дальше 15 секунд звучит какой-то грохот, который можно принять за хлопанье дверьми или шаги, потом возвращается шипение вперемежку с шорохом, и в конце всё постепенно затихает. «Нам надо быть осторожными, потому что они могут победить, а мы не хотим, чтобы так случилось — особенно с молодыми композиторами и писателями, для которых это может оказаться единственным способом сделать карьеру. Будет очень грустно, если ИИ это уничтожит», — предупредил бывший солист Beatles. «Неужели в музыке будущего не станет слышно наших голосов?» — задалась вопросом Кейт Буш.

Исход акции не предопределён. Правительство Великобритании уже провело консультации по инициативе, которая предполагает исключения из норм об авторском праве в отношении «интеллектуального анализа текста и данных», но и возможность для авторов запретить использовать их работы для обучения ИИ. Перед министрами стоит дилемма: творческая индустрия ежегодно приносит экономике страны £125 млрд ($165 млрд); зато американские технологические компании, которые выступают за либерализацию законов об ИИ, готовы вложить в Великобританию £30 млрд ($39,6 млрд) — преимущественно в центры обработки данных.

Новые правовые режимы будут обсуждаться не раньше 2026 года, а уже к настоящему моменту правительство королевства заключило с лидерами отрасли Open AI, Google и Anthropic соглашения, направленные на внедрение ИИ в государственный сектор и экономику. Действия технологический гигантов активно поддерживает Белый дом. «Мы должны позволять ИИ пользоваться этим [охраняемым авторским правом] массивом знаний без сложных переговоров по соглашениям», — считает президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Он предостерёг власти и других стран от «введения норм и положений, которые <..> сделают невозможной» работу компаний в сфере ИИ.