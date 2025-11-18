Недавнее исследование TrendForce показало, что глобальные поставки OLED-дисплеев достигли 644 тыс. штук в третьем квартале 2025 года. Это на 12 % больше аналогичного показателя за предыдущий трёхмесячный отрезок и на 65 % больше по сравнению с третьим кварталом прошлого года. По прогнозам компании, поставки OLED-мониторов за весь год достигнут 2,62 млн единиц, за счёт чего сегмент вырастет на 84 % год к году.

Данные TrendForce указывают на то, что в третьем квартале произошла смена лидера в сегменте рынка OLED-дисплеев. Asus обогнала Samsung и заняла лидирующую позицию с долей рынка 21,9 %. Успех Asus обусловлен широким ассортиментом продукции: в арсенале вендора не только популярные игровые мониторы ROG, но и OLED-мониторы линейки ProArt для создателей контента, а также портативные и складные мониторы с двумя экранами. Эта диверсификация и непрерывное внедрение инноваций укрепили позиции Asus в среднем и высоком ценовых сегментах. Ожидается, что компания станет крупнейшим поставщиком OLED-мониторов по итогам 2025 года.

Следом за лидером расположилась Samsung с долей рынка 18 % по итогам квартала. Поставки OLED-мониторов южнокорейского производителя оставались стабильными с первого по третий кварталы 2025 года, причём в начале года вендор был больше сосредоточен на отгрузке флагманских моделей устройств. Во второй половине года Samsung нарастила поставки новых моделей, чтобы подготовиться к традиционному увеличению продаж в четвертом квартале в преддверии новогодних праздников.

Занимавшая по итогам 2024 года пятое место MSI переместилась на третью строчку рейтинга с долей 14,4 %, что подтверждает успешность рыночной стратегии компании. В ассортименте вендора сейчас более 20 моделей среднего и высокого ценовых диапазонов. При этом компания делает акцент на дисплеях с разрешением UHD, стараясь удовлетворить визуальные потребности графических ускорителей нового поколения и современных ААА-видеоигр.

Четвёртое место осталось за LG, которая занимает по итогам третьего квартала 12,9 % рынка OLED-мониторов. После падения на пятую строчку рейтинга во втором квартале на фоне переноса производственных мощностей компании удалось восстановить позиции, в том числе за счёт вывода на рынок новых моделей. По прогнозу TrendForce, доля LG продолжит расти в четвёртом квартале, за счёт чего у вендора есть все шансы переместиться на третью строчку рейтинга крупнейших поставщиков OLED-мониторов.