Roblox скоро начнёт разделять пользователей по возрасту — грядёт обязательная верификация

Вслед за чередой судебных исков и расследований, связанных с детской безопасностью, компания Roblox Corporation анонсировала новые меры, призванные защитить юных пользователей популярной игровой платформы Roblox.

Как стало известно, с января 2026 года для доступа к коммуникационным функциям (чату) пользователям Roblox по всему миру предстоит пройти обязательную проверку возраста — отсканировать лицо с помощью камеры на устройстве.

С сегодняшнего дня, 18 ноября, игроки могут пройти верификацию добровольно, а с первой недели декабря требование сделают обязательным в отдельных регионах, включая Австралию, Новую Зеландию и Нидерланды.

В результате прохождения верификации (обрабатывается сторонним партнёром) пользователь Roblox будет определён в одну из шести возрастных групп: младше 9 лет, с 9 до 12, с 13 до 15, с 16 до 17, с 18 до 20 и старше 21 года.

Прошедшие проверку пользователи смогут общаться только с участниками своей и двух смежных возрастных групп, не считая верифицированных контактов (должны быть старше 13 лет). Особенностям такого чата посвятили отдельный ролик.

По мнению Roblox Corporation, эти изменения упростят общение между сверстниками и людьми схожего возраста, а также ограничат контакты между несовершеннолетними и взрослыми, которых те не знают.

Roblox дебютировала в 2006 году и к настоящему моменту вышла на PC (Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, iOS и Android. В 2024 году на платформе ежедневно играло 80 млн человек, около 40 % из которых — 13 лет или младше.