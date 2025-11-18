Сегодня 18 ноября 2025
Apple N1 сравнили с сетевыми чипами Android-флагманов: чуть медленнее, но намного стабильнее

В этом году Apple начала использовать в iPhone собственный чип N1, отвечающий за работу беспроводной связи Wi-Fi. Его возможности специалисты компании Ookla сравнили с показателями флагманских Android-смартфонов — как оказалось, Apple сделала ставку на стабильное и надёжное подключение.

Источник изображений: ookla.com

Если ранее сетевые функции смартфонов определялись передовыми стандартами подключения к сетям сотовой связи, то 2025 год негласно оказался годом Wi-Fi. Apple, которая прежде ставила на iPhone сетевые чипы Broadcom, начала отказываться от них в пользу собственного N1, в то время как в лагере Android традиционное многообразие: решения от Qualcomm, MediaTek и вышеупомянутой Broadcom.

Технически Apple N1 представляет собой однокристальный чип с интегрированными модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread — формально отличия от предшественника от Broadcom минимальны. Примечательно, что этот чип ограничен каналом шириной 160 МГц при подключении к Wi-Fi и не поддерживает канал в 320 МГц, который на бумаге может поднимать скорость вдвое, но на практике «непрактичному» iPhone 17 удалось значительно опередить iPhone 16.

Чтобы проиллюстрировать сетевые возможности различных устройств, эксперты Ookla сняли показатели на 10-м, 50-м (медианном) и 90-м процентилях, то есть указали максимальные скорости для 10 % пользователей с самой низкой в выборке скоростью подключения, а также аналогично для 50 % и 90 % пользователей. В выборку попали замеры, сделанные по всему миру с 19 сентября по 29 октября 2025 года.

Медианная скорость Wi-Fi на входящем канале у iPhone 17 составила 329,56 Мбит/с, и это на 40 % выше, чем у iPhone 16 с его 236,46 Мбит/с; на исходящем канале скорость выросла с 73,68 Мбит/с у старой до 103,26 Мбит/с у новой модели. Примечательно, что среди всех смартфонов iPhone 17 оказался лидером в, пожалуй, наиболее важном на практике зачёте — максимальном показателе скорости у пользователей с самым медленным подключением на 10-м процентиле, который составил 56,08 Мбит/с, и это на 60 % быстрее, чем аналогичный показатель iPhone 16.

Любопытно, что ширина канала 160 МГц у iPhone 17, которая на бумаге вдвое снижает скорость подключения по сравнению с максимально возможными 320 МГц в диапазоне 6 ГГц не оказала существенного влияния на показатели подключения у большинства владельцев. Двухкратный выигрыш по скорости возможен при наличии уверенной связи и флагманского роутера, но при замерах в реальных условиях, которые отражают, что видит обычный пользователь, разницы не оказалось почти никакой.

Из всех регионов мира связью Wi-Fi в диапазоне 6 ГГц чаще всего пользуются в Северной Америке, где такой способ подключения был актуален для 20 % замеров — для сравнения, в Европе и Северо-Восточной Азии этот показатель составляет около 5 %, в Юго-Восточной Азии — 2,95 %, а в странах Персидского залива — 1,73 %. То, что узкий диапазон iPhone 17 — это не проблема, подтверждают результаты теста по Северной Америке, где этот смартфон оказался самым быстрым на 50-м и 90-м процентиле: 416,14 и 976,39 Мбит/с соответственно.

Достойно проявили себя и флагманы из лагеря Android. Смартфон Google Pixel 10 Pro с беспроводным чипом от Broadcom показал самую высокую медианную скорость в общемировом зачёте — 335,33 Мбит/с против 329,56 Мбит/с у iPhone 17. Смартфону Samsung Galaxy S25 на чипе Qualcomm FastConnect 7900, интегрированном в платформу Snapdragon 8 Elite, не удалось показать рекордных скоростей, зато у него оказалось наименьшее время отклика: 6 мс по Северной Америке, 7 мс в Европе и 9 мс в странах Персидского залива.

Лидером среди всех моделей по скорости исходящего канала оказался Xiaomi 15T Pro на чипе MediaTek Dimensity 9400+ — наиболее ярко он проявил себя во Франции, где хорошо развита оптоволоконная инфраструктура, и скорости передачи данных примерно равны на входящем и исходящем каналах. Только этому смартфону покорились показатели исходящего канала в 100 Мбит/с на 10-м процентиле, 500 Мбит/с на 50-м и 1000 Мбит/с — на 90-м процентиле.

Наконец, Huawei Pura 80 наглядно показал, что диапазон 6 ГГц, поддержки которого данный смартфон лишён, — это не маркетинговая уловка, а рабочий способ повысить скорость подключения. Отсутствие поддержки диапазона 6 ГГц особенно заметно на 90-м процентиле, где Pura 80 отстаёт ото всех остальных устройств в Юго-Восточной Азии, в которой он представлен шире всего, но демонстрирует лишь 541,33 Мбит/с на входящем канале, что на 39 % ниже, чем у лидирующего здесь Oppo Find X8 Pro. При этом в зачёте с точками доступа без Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, то есть без 6 ГГц, у Huawei Pura 80 вполне достойное второе место.

Теги: ookla, apple, wi-fi
