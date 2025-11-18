Сегодня 18 ноября 2025
Представлен стандарт связи Zigbee 4.0 дл...
Представлен стандарт связи Zigbee 4.0 для умного дома — расширенное покрытие, пакетная настройка и работа без концентратора

Альянс стандартов связи представил Zigbee 4.0 — обновлённую версию своего стандарта беспроводной ячеистой (MESH) сети с улучшенной безопасностью, увеличенным временем автономной работы и возможностью пакетной настройки новых устройств, таких как умные светильники, выключатели и розетки. Также анонсирована новая функция Suzi (сокращение от Sub-GHz и Zigbee), которая позволит устройствам работать в диапазонах 800 МГц и 900 МГц, что существенно расширит покрытие.

Источник изображений: csa-iot.org

Источник изображений: csa-iot.org

Список улучшений стандарта Zigbee версии 4.0 включает упрощённый процесс сертификации, улучшенный обмен информацией между устройствами, повышенную безопасность и увеличенное время автономной работы устройств с возможностью ограничения связи по заданному графику.

Новая функция Batch Commissioning («Пакетная настройка») упростит масштабные установки, позволяя настраивать несколько умных устройств одновременно. Электрик может установить лампочки, совместимые с Zigbee, по всему новому дому задолго до подключения к электросети, а после установки и запуска концентратора их можно будет активировать сразу, без необходимости добавлять их в сеть по отдельности.

Zigbee Direct позволяет смартфонам напрямую подключаться, управлять и даже добавлять соседние устройства Zigbee в сеть по протоколу Bluetooth Low Energy без использования концентратора.

Новые устройства для умного дома Zigbee под маркой Suzi смогут кроме стандартного диапазона 2,4 ГГц использовать европейский диапазон 800 МГц и североамериканский диапазон 900 МГц. По заявлению альянса, это обеспечит покрытие для умных устройств, установленных вне дома и на большом расстоянии, без необходимости использования дополнительного оборудования для расширения сети.

Zigbee 4.0 также полностью поддерживает все фирменные функции, добавленные в спецификацию на основе 802.15.4 за последние годы, такие как мониторинг потребления энергии Zigbee Smart Energy и энергосберегающие устройства Zigbee Green Power, которые используют для работы энергию от таких источников, как свет или тепло.

Zigbee 4.0 полностью обратно совместим с устройствами Zigbee 3.0 и Smart Energy. Устройства предыдущих поколений с «достаточными эксплуатационными ресурсами» потенциально могут быть обновлены «по воздуху» после сертификации. Однако пока неизвестно, какие именно устройства смогут в полной мере воспользоваться преимуществами этих улучшений. Старт программы сертификации Suzi запланирован на первую половину 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: zigbee, умный дом, стандарты
