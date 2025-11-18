Сегодня 18 ноября 2025
Спустя 7 лет после запуска и через 18 лет после Steam в Epic Games Store появилась возможность дарить игры друзьям

В преддверии новогодних праздников администрация цифрового магазина Epic Games Store сообщила о запуске системы подарков, о которой пользователи просили с самого дебюта сервиса в 2018 году.

Источник изображения: Electronic Arts

Как стало известно, с сегодняшнего дня, 18 ноября, пользователи Epic Games Store могут покупать игры и дополнения не только для себя, но и для своих друзей. У получателя будет 14 дней, чтобы активировать подарок.

Вознаграждения Epic начисляются и при покупке подарка (накопленный кешбэк можно потратить для оплаты товара). Как отмечают в компании, «это простой способ экономить и делиться друг с другом играми».

Источник изображения: Epic Games Store

При отправке подарка пользователи могут выбрать время доставки (шаг можно пропустить). Epic Games Store уведомит получателя, в том числе по электронной почте (если это разрешено в настройках коммуникации).

Что касается ограничений, то подарить нельзя бесплатные игры, предзаказы, подписки, премиальную валюту и расходные предметы. Не поддерживается передача подарков за пределы своего региона (по крайней мере, пока).

Источник изображения: Steam

Как подметили журналисты PC Gamer, система подарков в Epic Games Store появилась без малого на 18 лет позже, чем у его главного конкурента в лице Steam — магазин Valve добавил эту функцию в декабре 2007 года.

Стоит отметить, что 18 лет назад Epic Games Store ещё не существовал. В то же время Steam хватило четырёх лет для внедрения системы подарков, а пользователям магазина Epic пришлось ждать почти семь.

Источник:

