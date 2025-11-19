Сегодня 19 ноября 2025
DJI начала продажи экшн-камеры Osmo Action 6 с квадратным сенсором по цене от €379
DJI начала продажи экшн-камеры Osmo Action 6 с квадратным сенсором по цене от €379

DJI объявила о старте глобальных продаж экшн-камеры Osmo Action 6, которая будет доступна по всему миру за исключением США. Новинка незначительно отличается от предшественника внешне, но вместе с тем получила по сравнению с ним ряд технических улучшений.

Источник изображений: DJI

Источник изображений: DJI

В Osmo Action 6 используется новый 1/1,1-дюймовый CMOS-сенсор, который больше 1/1,3-дюймового сенсора в Action 5 Pro и имеет квадратную форму, похожую на форму сенсора фронтальной камеры Apple iPhone 17, что позволяет снимать пейзажные фото и видео, не поворачивая смартфон. Благодаря этому Osmo Action 6 предлагает аналогичную гибкость при съёмке. Однако преимущества использования такого сенсора особенно ярко проявляются при постобработке, упрощая кадрирование и переформатирование в видео с различным соотношением сторон, включая вертикальный формат для публикации в социальных сетях.

Также камера оснащена переменной диафрагмой с диапазоном от f/2,0 до f/4,0 и двумя OLED-экранами — передним с диагональю 1,46 дюйма (342 × 342 пикселя) и задним, 2,5-дюймовым (400 × 712 пикселей), — с поддержкой яркости до 800 кд/м². У заднего экрана пиковая яркость составляет 1000 кд/м².

Osmo Action 6 поддерживает запись видео с разрешением до 4K со скоростью 120 кадров/с и соотношением сторон 4:3. При снижении разрешения до 1080p возможность замедленной съёмки увеличивается до 240 кадров/с. Этот показатель можно повысить до 960 кадров/с с помощью интерполяции для создания дополнительных промежуточных кадров.

Объём встроенной памяти новой камеры вырос до 50 Гбайт. Ёмкость хранилища можно расширить с помощью карты памяти microSD объёмом до 1 Тбайт.

Как сообщает производитель, ёмкости батареи в 1950 мА·ч достаточно для до четырёх часов непрерывной съёмки, хотя надо учитывать, что эти данные основаны на тестировании в идеальных условиях, а видео снималось только с разрешением 1080p и частотой 24 кадра/с, о чём предупредил ресурс The Verge.

Продолжительность автономной работы устройства сокращается при съёмке видео с разрешением 4K и выше, а также при использовании камеры при температурах значительно ниже нуля.

Согласно заявлению DJI, камера может использоваться при температуре в диапазоне от –20 °C до +45 °C и обеспечивает подводную съёмку на глубине 20 м или до 60 м в водонепроницаемом чехле Waterproof Case. Размеры камеры составляют 72,8 × 47,2 × 33,1 мм, вес — 149 г.

Цена Osmo Action 6 в Китае начинается от 2998 юаней (около $422), в Европе — от €379.

