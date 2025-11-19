Google назвала лучшие приложения и игры «Play Маркета» за 2025 год

Компания Google ежегодно выбирает лучшие игры и приложения, опубликованные на платформе «Play Маркет», тем самым отдавая дань уважения их разработчикам. Такая практика также является хорошей рекомендацией для пользователей, которые ищут качественные приложения и игры для своих устройств на базе Android.

Лучшим приложением 2025 году в «Play Маркете» признан таймер концентрации Focus Friend от Хэнка Грина (Hank Green), который помогает пользователям сосредоточиться на выполнении разных задач. В приложении есть персонаж по имени Bean Friend, виртуальную комнату которого можно украшать разными предметами, получаемыми за успешное завершение сессий фокусировки. Лучшей игрой года стала Pokémon TCG Pocket, которая фактически была запущена в октябре 2024 года. Она представляет собой виртуальную версию карточной игры Pokémon.

Ещё Google выбрала редактор изображений Luminar в качестве лучшего кроссплатформенного приложения. Этому способствовал большой набор инструментов для редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, доступных пользователям на разных платформах. Лучшей кроссплатформенной игрой стали гонки Disney Speedstorm, которые доступны на смартфонах и планшетах с Android, а также компьютерах с Windows.

В категории развлекательных лучшим приложением стал инструмент для создания видео в Instagram✴ под названием Edits. Лучший повседневный инструмент — Wiser, дающий доступ к кратким изложениям и аудио по книгам для бизнеса, продуктивности, саморазвитию и др. В категории «Скрытая жемчужина» победило приложение Pingo AI для изучения иностранных языков. Лучшее семейное приложение — обучающая игра для детей ABCmouse 2, лучшее для часов — SleepisolBio. Лучшая игра для больших экранов — Goodnotes, для автомобилей — Soundcloud, для XR-гарнитур — Calm. Что касается лучших игр, то, помимо уже упомянутых, в список разных жанров вошли Dunk City Dynasty, Candy Crush Solitaire, Chants of Sennaar, Disco Elysium, Wuthering Waves, Dredge, а Odin: Valhalla Rising стала лучшей игрой на ПК.