Новым ИТ-директором с Intel поделилась Adobe

Кадровые перестановки в высшем руководстве Intel не останавливаются с весны, на этой неделе стало известно о назначении на пост старшего вице-президента и ИТ-директора корпорации Синди Стоддард (Cindy Stoddard), которая до этого девять лет проработала на схожей должности в Adobe.

Официально Стоддард вступит в должность директора Intel по информационным технологиям с первого декабря текущего года. Генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) пояснил: «Роль ИТ-директора (CIO) обретает стратегическую важность для Intel, поскольку мы модернизируем унаследованные системы, укрепляем наш операционный каркас и формируем более глубокое сотрудничество с компаниями, создающими ИИ-платформы». По словам главы Intel, Синди Стоддард обладает всеми необходимыми лидерскими качествами, чтобы привести компанию к успеху в долгосрочной перспективе.

Синди Стоддард обладает более чем 25-летним опытом работы в данной сфере, на протяжении последних девяти лет она работала в Adobe, возглавляя ИТ-направление и курируя облачные решения. До этого она занимала руководящие посты в сфере ИТ в NetApp, Safeway, American President Lines и Consolidated Freightways, занимаясь в том числе оптимизацией логистических бизнес-процессов. В Intel, помимо продолжения цифровой трансформации бизнеса под флагом искусственного интеллекта, Стоддард должна будет создать условия для ускорения принятия решений.

Теги: intel, кадровые перестановки, назначение
