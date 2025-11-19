Сегодня 19 ноября 2025
ЦЕРН разогнал производство антивещества в восемь раз: «10 лет назад это сочли бы научной фантастикой»

В эксперименте ALPHA на «Фабрике антиматерии» в ЦЕРН (CERN) совершён значительный прорыв в производстве антиматерии, сообщает пресс-релиз этого научного центра в Швейцарии. Учёные разработали и применили новую технологию охлаждения позитронов — антагонистов электронов с положительным зарядом, что позволило увеличить скорость создания атомов антиводорода в восемь раз.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

После введения новшества за несколько часов удается производить более 15 000 атомов антиводорода, а в ходе экспериментальных кампаний 2023–2024 годов было накоплено свыше 2 млн таких атомов. Ранее для получения всего 16 000 атомов требовалось до 10 недель. Как отметил представитель эксперимента Джеффри Хангст (Jeffrey Hangst), «эти цифры ещё десять лет назад казались научной фантастикой».

Суть прорыва заключается в методе симпатического охлаждения позитронов с помощью облака охлаждённых ионов бериллия. Ионы бериллия охлаждаются с использованием лазера до сверхнизких температур (около –266 °C), после чего вводятся в облако «разгорячённых» позитронов. За счёт передачи энергии ионам бериллия позитроны охлаждаются и в таком виде лучше присоединяются к антипротонам, что кратно увеличило выход антиводорода: антипротона с одним позитроном.

«Благодаря [получаемому] большему количеству атомов антиводорода, которые теперь более доступны, мы можем исследовать атомарное антивещество более подробно и более быстрыми темпами, чем раньше», — поясняют исследователи в коллаборации ALPHA.

Теперь всего за одну ночь получается создать достаточно антиматерии, чтобы уже на следующий день изучить её свойства. Это снижает систематические ошибки при изучении антиматерии и открывает возможности для более глубокого анализа спектров антивещества. Это крайне важно для науки. Наблюдаемая во Вселенной асимметрия в количестве вещества и антивещества заставляет подозревать, что мы многое не понимаем о её строении и эволюции. Чем больше будет антиматерии для экспериментов, тем выше вероятность обнаружить корни нарушения симметрии, что не даёт переоценить сделанные учёными усовершенствования установки ALPHA, «штампующей» с недавних пор антивещество в умноженном объёме.

церн, антиматерия, физика
