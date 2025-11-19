Сегодня 19 ноября 2025
Noctua выпустила чёрный флагманский кулер NH-D15 G2 chromax.black по цене от $160

Компания Noctua выпустила в продажу чёрную версию своего флагманского процессорного кулера — NH-D15 G2 chromax.black. Буквально вчера производитель обещал выпустить систему охлаждения «совсем скоро». Рекомендованная стоимость новинки для международных рынков составляет $159,90 или €159,90. Для США из-за торговых тарифов озвучена рекомендованная цена в $189,90.

Источник изображений: Noctua

NH-D15 G2 chromax.black сохранил все ключевые характеристики стандартной бежево-коричневой версии NH-D15 G2. Система охлаждения предлагает двухбашенный радиатор с восемью тепловыми трубками, асимметричным расположением ребер и двумя вентиляторами NF-A14x25r G2 PWM (размеры вентиляторов 140 × 140 × 25 мм).

Для кулера заявлен тот же высший рейтинг производительности NSPR 228 по классификации Noctua, что и для оригинальной версии. На систему охлаждения предоставляется шестилетняя гарантия производителя.

Примечательной особенностью NH-D15 G2 chromax.black является обновлённый список поддерживаемых процессорных разъёмов. К Intel LGA 1700, LGA 1851 и более старым LGA115x/1200, а также AMD Socket AM5/AM4 добавлена поддержка нового сокета Intel LGA 1954. Он будет использоваться процессорами Nova Lake-S, выпуск которых запланирован на 2026–2027 годы. Таким образом NH-D15 G2 chromax.black позиционируется как продукт, готовый к следующему поколению настольных ПК без необходимости в новом монтажном комплекте.

Noctua также сообщила о выпуске чёрных вентиляторов NF-A14x25 G2 chromax.black в квадратных и круглых корпусах. Их можно приобрести как по одному, так и в составе комплектов по два вентилятора. Цены представленных продуктов следующие:

Все новинки уже поступили в продажу через официальные магазины Noctua на Amazon. Они также ожидаются в розничных магазинах.

Источник:

Теги: кулер, системы охлаждения, noctua
Soft
Hard
