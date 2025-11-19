The Temple of Elemental Evil не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в Steam переиздания культовой RPG от соавторов Fallout

Издатель SNEG объявил дату выхода переиздания The Temple of Elemental Evil: A Classic Greyhawk Adventure — культовой RPG от Troika Games, которую возглавляли соавторы Fallout Тим Кейн (Tim Cain) и Леонард Боярский (Leonard Boyarsky).

Напомним, SNEG, вернувшая из небытия пиратский экшен «Приключения капитана Блада», сообщила о планах на перевыпуск The Temple of Elemental Evil прошедшим летом. Релиз ожидался в сентябре, но разработка затянулась.

Как стало известно, The Temple of Elemental Evil выйдет 10 декабря в Steam. Никакими иллюстративными материалами анонс не сопровождался, но SNEG раскрыла новые подробности переиздания.

По словам SNEG, предстоящий перевыпуск The Temple of Elemental Evil является самой совершенной версией культовой RPG. В основу релиза легла «невероятная работа» моддеров из сообществ Circle of Eight и Temple+.

В переиздании обещают свыше тысячи исправлений и улучшений: более плавную производительность, повышенную стабильность, поумневший ИИ, похорошевший интерфейс и многочисленные геймплейные удобства.

The Temple of Elemental Evil вышла в 2003 году. Она стала первой видеоигрой, использующей правила Dungeons & Dragons редакции 3.5, и остаётся единственной на основе антуража кампании Greyhawk.

На релизе игра заслужила относительно высокие оценки критиков (71 % на Metacritic). Проект хвалили за точное следование правилам D&D и ругали за обилие багов. Есть вероятность, что с последним в перевыпуске будет получше.