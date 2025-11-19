Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс The Temple of Elemental Evil не заставит...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

The Temple of Elemental Evil не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в Steam переиздания культовой RPG от соавторов Fallout

Издатель SNEG объявил дату выхода переиздания The Temple of Elemental Evil: A Classic Greyhawk Adventure — культовой RPG от Troika Games, которую возглавляли соавторы Fallout Тим Кейн (Tim Cain) и Леонард Боярский (Leonard Boyarsky).

Источник изображений: SNEG

Источник изображений: SNEG

Напомним, SNEG, вернувшая из небытия пиратский экшен «Приключения капитана Блада», сообщила о планах на перевыпуск The Temple of Elemental Evil прошедшим летом. Релиз ожидался в сентябре, но разработка затянулась.

Как стало известно, The Temple of Elemental Evil выйдет 10 декабря в Steam. Никакими иллюстративными материалами анонс не сопровождался, но SNEG раскрыла новые подробности переиздания.

Скриншот из переиздания

Скриншот из переиздания

По словам SNEG, предстоящий перевыпуск The Temple of Elemental Evil является самой совершенной версией культовой RPG. В основу релиза легла «невероятная работа» моддеров из сообществ Circle of Eight и Temple+.

В переиздании обещают свыше тысячи исправлений и улучшений: более плавную производительность, повышенную стабильность, поумневший ИИ, похорошевший интерфейс и многочисленные геймплейные удобства.

Судя по информации на странице в Steam, игра будет поддерживать только английский язык

Судя по информации на странице в Steam, игра будет поддерживать только английский язык

The Temple of Elemental Evil вышла в 2003 году. Она стала первой видеоигрой, использующей правила Dungeons & Dragons редакции 3.5, и остаётся единственной на основе антуража кампании Greyhawk.

На релизе игра заслужила относительно высокие оценки критиков (71 % на Metacritic). Проект хвалили за точное следование правилам D&D и ругали за обилие багов. Есть вероятность, что с последним в перевыпуске будет получше.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas
Исследование: игроки тратят на ремейки вдвое больше денег, чем на ремастеры, не считая The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Культовая ролевая игра The Temple of Elemental Evil от соавторов Fallout получит новую жизнь благодаря издателю «Приключений капитана Блада»
Игры на движке Unity скоро появятся в Fortnite — Epic Games и Unity заключили «уникальное партнёрство»
«Сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft получила 16 минут геймплея, и фанаты в восторге
Авторы ремейка «Готики» рассказали и показали, как прокачали боевую систему благодаря отзывам игроков
Теги: the temple of elemental evil: a classic greyhawk adventure, the temple of elemental evil, sneg, ролевая игра
the temple of elemental evil: a classic greyhawk adventure, the temple of elemental evil, sneg, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор актуальной линейки
Google представила Gemini 3 — ИИ-модель, которая превзошла всех конкурентов и уже доступна бесплатно
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней
The Temple of Elemental Evil не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в Steam переиздания культовой RPG от соавторов Fallout 17 мин.
В Центробанке не ждут, что россияне массово перейдут на цифровой рубль 56 мин.
Исследователи собрали базу из 3,5 млрд номеров WhatsApp — мессенджер сам их выдавал 57 мин.
TikTok защитит пользователей от ИИ-контента и вознаградит ответственных 2 ч.
Австралиец погиб, не сумев вызвать скорую с Samsung Galaxy — на смартфоне не было обновлено ПО 4 ч.
Люди начали массово заводить романы с ИИ — доходит до виртуальных браков и детей 5 ч.
Игры на движке Unity скоро появятся в Fortnite — Epic Games и Unity заключили «уникальное партнёрство» 5 ч.
Google назвала лучшие приложения и игры «Play Маркета» за 2025 год 6 ч.
«Сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft получила 16 минут геймплея, и фанаты в восторге 6 ч.
Авторы ремейка «Готики» рассказали и показали, как прокачали боевую систему благодаря отзывам игроков 7 ч.
По одному GPU на каждого американца: ИИ-облако Lambda привлекло ещё $1,5 млрд инвестиций на амбициозное развитие инфраструктуры 10 мин.
Уровень брака у ангстремного техпроцесса Intel 18A падает на 7 % в месяц — процессоры Panther Lake не за горами 13 мин.
TP-Link подала в суд на Netgear за клевету о связях с Китаем — под угрозой продажи на $1 млрд 37 мин.
Honor живьём показала Robot Phone с камерой на роборуке — официальный анонс намечен на март 47 мин.
Noctua выпустила чёрный флагманский кулер NH-D15 G2 chromax.black по цене от $160 53 мин.
Кризис в Красном море повлиял на проекты интернет-кабелей Google и Meta 59 мин.
132 «динамических» Arm-ядра и 12 каналов памяти: Microsoft представила процессоры Cobalt 200 для облака Azure 3 ч.
ЦЕРН разогнал производство антивещества в восемь раз: «10 лет назад это сочли бы научной фантастикой» 3 ч.
Новым ИТ-директором с Intel поделилась Adobe 4 ч.
Xpeng собралась выпустить миллион человекоподобных роботов по цене электромобиля — как Tesla 5 ч.