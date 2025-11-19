Уровень брака у ангстремного техпроцесса Intel 18A падает на 7 % в месяц — процессоры Panther Lake не за горами

Вице-президент Intel по корпоративному планированию и связям с инвесторами Джон Питцер (John Pitzer) рассказал, что выход годной продукции — процессоров Panther Lake — с использованием технологии Intel 18A увеличивается примерно на 7 % ежемесячно.

Эти темпы роста соответствуют отраслевым ожиданиям относительно активного наращивания производства. В течение нескольких месяцев компания докладывала о низком выходе годной продукции, и информация, что соответствующая кривая для техпроцесса Intel 18A в целом улучшается, вселяет надежду на запуск массового производства процессоров Panther Lake в срок. За последние семь–восемь месяцев положительная динамика была стабильной, и если ежемесячный прирост на 7 % сохранится, то у Intel будет шанс обеспечить массовое производство Panther Lake без существенного увеличения себестоимости продукции. Но сроки их поставок клиентам будут зависеть от темпов наращивания производства и решений по мощностям.

В отношении технологии Intel 14A господин Питцер также настроен оптимистично. Сейчас эта технология находится в лучшем состоянии, чем была 18A на той же стадии разработки. С развёртыванием Intel 18A компания уже перевела чипы с FinFET на архитектуру транзисторов с окружающим затвором (GAAFET) и добавила схему питания на тыльной стороне кристалла. У Intel 14A оба этих решения уже выполняются по стандартам второго поколения, и по новой технологии компания, заверил её вице-президент, опережает график.