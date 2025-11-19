Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Уровень брака у ангстремного техпроцесса...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Уровень брака у ангстремного техпроцесса Intel 18A падает на 7 % в месяц — процессоры Panther Lake не за горами

Вице-президент Intel по корпоративному планированию и связям с инвесторами Джон Питцер (John Pitzer) рассказал, что выход годной продукции — процессоров Panther Lake — с использованием технологии Intel 18A увеличивается примерно на 7 % ежемесячно.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Эти темпы роста соответствуют отраслевым ожиданиям относительно активного наращивания производства. В течение нескольких месяцев компания докладывала о низком выходе годной продукции, и информация, что соответствующая кривая для техпроцесса Intel 18A в целом улучшается, вселяет надежду на запуск массового производства процессоров Panther Lake в срок. За последние семь–восемь месяцев положительная динамика была стабильной, и если ежемесячный прирост на 7 % сохранится, то у Intel будет шанс обеспечить массовое производство Panther Lake без существенного увеличения себестоимости продукции. Но сроки их поставок клиентам будут зависеть от темпов наращивания производства и решений по мощностям.

В отношении технологии Intel 14A господин Питцер также настроен оптимистично. Сейчас эта технология находится в лучшем состоянии, чем была 18A на той же стадии разработки. С развёртыванием Intel 18A компания уже перевела чипы с FinFET на архитектуру транзисторов с окружающим затвором (GAAFET) и добавила схему питания на тыльной стороне кристалла. У Intel 14A оба этих решения уже выполняются по стандартам второго поколения, и по новой технологии компания, заверил её вице-президент, опережает график.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бывший гендир Intel Пэт Гелсингер рассказал, как его инициалы появились на каждом процессоре i386
Intel отказалась от массовых Xeon Diamond Rapids с восемью каналами памяти — останутся только 16-канальные процессоры
Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K получат увеличенные частоты, больше E-ядер и поддержку DDR5-7200
Новым ИТ-директором с Intel поделилась Adobe
Xpeng собралась выпустить миллион человекоподобных роботов по цене электромобиля — как Tesla
В ближайшие месяцы DRAM подорожает ещё на 50 %, а Nvidia придётся оснащать ИИ-ускорители смартфонной памятью
Теги: intel, panther lake, техпроцесс 18a
intel, panther lake, техпроцесс 18a
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор актуальной линейки
Google представила Gemini 3 — ИИ-модель, которая превзошла всех конкурентов и уже доступна бесплатно
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней
The Temple of Elemental Evil не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в Steam переиздания культовой RPG от соавторов Fallout 17 мин.
В Центробанке не ждут, что россияне массово перейдут на цифровой рубль 56 мин.
Исследователи собрали базу из 3,5 млрд номеров WhatsApp — мессенджер сам их выдавал 57 мин.
TikTok защитит пользователей от ИИ-контента и вознаградит ответственных 2 ч.
Австралиец погиб, не сумев вызвать скорую с Samsung Galaxy — на смартфоне не было обновлено ПО 4 ч.
Люди начали массово заводить романы с ИИ — доходит до виртуальных браков и детей 5 ч.
Игры на движке Unity скоро появятся в Fortnite — Epic Games и Unity заключили «уникальное партнёрство» 5 ч.
Google назвала лучшие приложения и игры «Play Маркета» за 2025 год 6 ч.
«Сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft получила 16 минут геймплея, и фанаты в восторге 6 ч.
Авторы ремейка «Готики» рассказали и показали, как прокачали боевую систему благодаря отзывам игроков 7 ч.
По одному GPU на каждого американца: ИИ-облако Lambda привлекло ещё $1,5 млрд инвестиций на амбициозное развитие инфраструктуры 10 мин.
Уровень брака у ангстремного техпроцесса Intel 18A падает на 7 % в месяц — процессоры Panther Lake не за горами 13 мин.
TP-Link подала в суд на Netgear за клевету о связях с Китаем — под угрозой продажи на $1 млрд 37 мин.
Honor живьём показала Robot Phone с камерой на роборуке — официальный анонс намечен на март 47 мин.
Noctua выпустила чёрный флагманский кулер NH-D15 G2 chromax.black по цене от $160 53 мин.
Кризис в Красном море повлиял на проекты интернет-кабелей Google и Meta 59 мин.
132 «динамических» Arm-ядра и 12 каналов памяти: Microsoft представила процессоры Cobalt 200 для облака Azure 3 ч.
ЦЕРН разогнал производство антивещества в восемь раз: «10 лет назад это сочли бы научной фантастикой» 3 ч.
Новым ИТ-директором с Intel поделилась Adobe 4 ч.
Xpeng собралась выпустить миллион человекоподобных роботов по цене электромобиля — как Tesla 5 ч.