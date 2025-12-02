Обзор и тест процессорного кулера PCCooler R400: малыш и его «карлссон»

Как правило, мы тестируем процессорные кулеры с вентиляторами размером не менее 120 мм, поскольку тепловыделение современных процессоров даже среднего класса накладывает довольно жёсткие требования к эффективности систем охлаждения. Вот и получается, что все компактные кулеры остаются «за бортом», хотя выпускаются они также массово большинством производителей и в широком ассортименте. При этом производители таких кулеров не стесняются заявлять для них довольно интересные цифры TDP процессоров в спецификациях. В частности, для маленького PCCooler R400 указан тепловой лимит 180 ватт, и это при четырёх тепловых трубках, радиаторе очень небольшой площади и только одном 92-мм вентиляторе. Интересно, справится этот малыш с такой задачей или нет?

⇡#Обзор процессорного кулера PCCooler R400

⇡#технические характеристики и стоимость

Наименование технических характеристик PCCooler R400 Размеры кулера (В × Ш × Т), 133 × 98 × 72 вентилятора, мм (92 × 92 × 25) Полная масса, г 364 (272 – радиатор) Коэффициент полезной массы, ед. 0,7473 Материал радиатора и конструкция Башенная конструкция из алюминиевых пластин на 4 медных тепловых трубках диаметром 6 мм, являющихся частью основания (технология прямого контакта) Количество пластин радиатора, шт. 37 Толщина пластин радиатора, мм 0,35–0,40 Межрёберное расстояние, мм 2,0–2,1 Расчётная площадь радиатора, см 2 3 074 Термическое сопротивление, °С/W н/д Тип и модель вентилятора PCCooler VS0912MS-NA01 Диаметр крыльчатки/статора вентилятора, мм 85 / 35 Масса одного вентилятора, г 88 Скорость вращения вентилятора, об/мин 800–2200 (±10%) Воздушный поток, CFM 14,9–40,9 Уровень шума, дБА 18–30 Статическое давление, мм H 2 O 0,28–2,16 Количество и тип подшипников вентилятора 1, гидродинамический Время наработки вентилятора на отказ, часов/лет н/д Заявленное/измеренное стартовое напряжение вентилятора, В 12 / 3,3 Сила тока вентилятора, А 0,12 Заявленное/измеренное энергопотребление одного вентилятора на максимальной скорости, Вт 1,44 / 1,45 Длина кабеля вентилятора, мм 525 Возможность установки кулера на процессоры с разъёмами AMD Socket AM5/AM4 Intel LGA 1851/1700/1200/115x Максимальный уровень TDP процессора, Вт 180 Дополнительно (особенности) Термопаста PCCooler в отдельном 0,5-г пакетике, возможность установки второго вентилятора (скобы в комплект не входят) Гарантийный срок, лет 2 Розничная стоимость, ₽ 1 250

⇡#Упаковка и комплектация

Слегка помятая коробка PCCooler R400 выполнена из плотного картона, а на её лицевой стороне изображён кулер, указана модель и то, что она относится к высокопроизводительным процессорным кулерам.

На обратной стороне коробки можно найти таблицу с подробными техническими характеристиками системы охлаждения и перечислением поддерживаемых процессорных разъёмов.

Защиту кулеру внутри картонной коробки обеспечивают вставки из вспененного полиэтилена, а аксессуары запечатаны в небольшой пакетик. Внутри него находится пластиковая усилительная пластина с наконечниками для Intel, два комплекта стальных направляющих для AMD и Intel, комплект втулок и винтов, пакетик термопасты и краткая инструкция по установке.

Розничная стоимость PCCooler R400 составляет 1 250 рублей, и это один из наиболее доступных башенных кулеров такого размера. Страна производства – Китай, гарантия – 2 года.

PCCooler R400 является компактным башенным кулером с радиатором на тепловых трубках и небольшим вентилятором. Базовая версия R400, которую мы сегодня тестируем, полностью выполнена в чёрном цвете. Также у PCCooler есть версия с подсветкой R400 ARGB и такая же версия, но в белом цвете.

Высота кулера на 18 мм меньше, чем у недавно протестированной нами модели PCCooler RT500 TC ARGB и равна 133 мм, ширина – 95 мм (с учётом скоб вентиляторов – 98 мм), а толщина всего 72 – мм или 88 мм, если измерять по креплению.

От кулера с такими скромными размерами мы ждали небольшой массы, но PCCooler R400 удивил ещё больше, поскольку оказался невероятно лёгким: его масса всего 364 грамма, из которых на радиатор приходится 272 грамма. С такой развесовкой коэффициент полезной массы этой модели равен 0,7473 единицы.

Кулер относится к башенной конструкции, когда на вертикальных тепловых трубках напрессованы алюминиевые пластины, охлаждаемые вентилятором.

Из конструктивных особенностей PCCooler R400 отметим смещение радиатора вперёд по ходу движения воздушного потока за счёт изгиба тепловых трубок, загнутыми вниз концами рёбер среднюю часть боковин радиатора.

Верхняя пластина радиатора и концы тепловых трубок накрыты пластиковой крышкой с треугольной штамповкой (стиль TriForce), которая придаёт кулеру завершённый и более привлекательный вид.

Основание PCCooler R400 было защищено плёнкой с предупреждением об обязательном её удалении перед установкой кулера на процессор. Раз написано удалить плёнку, значит удалили.

В радиаторе кулера только 37 алюминиевых пластин толщиной не более 0,4 мм каждая. Они напрессованы на тепловых трубках с межрёберным расстоянием 2,0–2,1 мм.

При такой компоновке и размерах расчётная площадь радиатора PCCooler R400 составляет лишь 3074 см2. Тем удивительнее, что с такой площадью в спецификациях кулера заявлен предельный уровень тепловыделения процессора 180 ватт. Это очень приличное значение, но до тестов мы его под сомнение ставить не будем.

На входе воздушного потока в радиатор торцы рёбер имеют две зубчатые зоны, которые, по всей видимости, должны способствовать снижению сопротивления воздушному потоку вентилятора.

Радиатор пронизан четырьмя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая.

На странице кулера заявлено об использовании тепловых трубок нового поколения, на эффективность работы которых не влияет ориентация радиатора в пространстве. То есть речь идёт об обычных антигравитационных тепловых трубках (по большому счёту, они все такие).

Трубки пронизывают пластины радиатора в шахматном порядке, что позволяет достичь более равномерного распределения тепла по рёбрам.

Контакт трубок с пластинами обеспечен опрессовкой, что характерно для всех башенных кулеров данного класса.

Если в PCCooler RT500 TC ARGB реализовано прямоконтактное основание без алюминиевых вставок, то в младшеньком PCCooler R400, увы, такого основания мы не обнаружили. Перед нами классический прямой контакт с тремя алюминиевыми проставками между трубками с зазором 1,5 мм.

Размеры контактной поверхности основания равны 38 × 35 мм, а качество его обработки вы можете видеть на фото. Энтузиасты вполне могут пройтись по нему наждачной бумагой класса P1000, хотя вряд ли оно того стоит. Для такого грубого основания достаточно использовать более густую термопасту.

Поверхность основания идеально ровная, на теплораспределителе процессора AMD Ryzen 9 9950X конструктивного исполнения Socket AM5 мы получили равномерные отпечатки с выдавливанием излишков термоинтерфейса на края.

Для охлаждения радиатора предусмотрен маленький вентилятор – размерами 92 × 92 × 25 мм и массой 88 граммов. Семилопастная крыльчатка диаметром 85 мм базируется на статоре с тремя узкими стойками и одной широкой кабельной, изогнутыми в противоположную вращению крыльчатки сторону.

Регулировка скорости вращения крыльчатки вентилятора реализована PWM-методом в диапазоне от 800 до 2200 об/мин. Воздушный поток вентилятора заявлен в диапазоне 14,9–40,9 CFM, статическое давление 0,28–2,16 мм H 2 O, а уровень шума 18–30 дБА. Всё очень скромно, особенно если сравнивать с более привычными нам 120-мм вентиляторами, не говоря уже про «стосороковки».

На бумажной наклейке статора вентилятора, диаметр которого всего 35 мм, можно найти его маркировку – VS0912MS-NA01, электрические характеристики и страну производства.

Измеренное энергопотребление вентилятора оказалось равно 1,45 Вт и практически совпало с заявленным в характеристиках, а стартовое напряжение – 3,3 В. Подшипник гидродинамический, но сколько он проработает – не разглашается. К слову, 92-мм вентиляторов в ассортименте PCCooler нет вообще, видимо заказывают у стороннего поставщика.

Антивибрационную развязку вентилятора и радиатора обеспечивают мягкие уголки, приклеенные на рамку.

Крепление реализовано стандартными скобами, которых в комплекте только одна пара. На второй сэкономили.

⇡#Совместимость и установка

Кулер PCCooler R400 совместим с процессорами AMD конструктивного исполнения Socket AM5/AM4 и процессорами Intel конструктивного исполнения LGA1851/1700/1200/115х. Единственное ограничение – их тепловой пакет не должен превышать 180 ватт. В комплекте с кулером есть инструкция по установке, а вот её электронной версии на сайте по каким-то причинам нет. К слову, какая-то странная «дискриминация», ведь старшие версии кулеров PCCooler всегда сопровождаются инструкцией на сайте. Например, вот инструкция от нового RZ700D, у которого точно такие же крепления, как и у R400, не считая металлической backplate для Intel против пластиковой у героя сегодняшней статьи.

Наглядно весь процесс сборки крепления и установки кулера на материнскую плату для процессоров AMD с сокетом AM5 приведён на четырёх следующих фото.

PCCooler R400 и без того очень компактный кулер, а уж с учётом сдвинутого вперёд радиатора вообще никак не помешает ни высоким радиаторам на модулях оперативной памяти, ни радиаторам на цепях VRM материнской платы.

Высота установленного на процессор PCCooler R400 не превышает 137 мм, значит, его можно разместить даже в довольно компактных корпусах системных блоков.

У нашей версии R400 вентилятор без подсветки, но, как мы уже упоминали выше, у PCCooler есть две вариации этой модели с синхронизируемой подсветкой вентилятора.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности PCCooler R400 и его соперника было проведено в закрытом корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 47, частота – 4,7 ГГц, напряжение Vcore – 1,0 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал отметки 180 ватт, что как раз является спецификационным пределом для маленького PCCooler R400. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,260/1,260 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 32-36-36-48 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VSOC в этом тестировании фиксировалось на уровне 1,175 В. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на отметке 2,066 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.7019). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.33-5860 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура по датчику Tdie в пике нагрузки и в режиме простоя с учётом корректировки на дельту температуры окружения. Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 23,9–24,4 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентилятор(ы). Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Для оценки эффективности PCCooler R400 мы взяли не столько соперника, сколько следующую модель по классу, которую недавно тестировали – PCCooler RT500 TC ARGB. Напомним, что это кулер на 5 тепловых трубках с 120-мм вентилятором, который стоит дороже R400 всего на 600 рублей.

Теперь сразу перейдём к результатам и их анализу.

⇡#Результаты тестов и их анализ

Сначала мы продемонстрируем не привычную диаграмму с таблицей, а два скриншота с полными данными мониторинга в нагрузке с кулерами PCCooler R400 и PCCooler RT500 TC ARGB.

Фиксируем, что на максимальных оборотах своего вентилятора PCCooler R400 справился с нагрузкой вплоть до 182 ватт (по данным HWiNFO64) и это, пожалуй, весьма впечатляющий результат для такого компактного кулера с очень маленькой площадью радиатора. Максимальная температура достигла отметки 89,4 градуса Цельсия. В то же время, стандартный 120-мм кулер PCCooler RT500 TC ARGB выполняет ту же самую работу, выигрывая по температурам аж 11,3 градуса Цельсия в пике нагрузки! Разница попросту огромная, особенно если учесть, что цены этих кулеров различаются не более чем на стоимость одного обеда.

Далее для того, чтобы всё же протестировать маленький PCCooler R400 во всём скоростном диапазоне его 92-мм вентилятора, нам пришлось ограничить TDP процессора отметкой 160 ватт, получив следующие результаты.

Итак, даже при таком скромном по современным меркам тепловыделении процессора PCCooler R400 уступил своему старшему брату от 10 градусов Цельсия в каждом скоростном режиме работы вентиляторов, а максимальное отставание достигает 12,3 градуса Цельсия в пике нагрузки. Даже разница в уровне шума, которая в пользу R400, не перекрывает столь существенные отличия по температурам. Собственно, если в корпус входит 120-мм кулер высотой не многим более 150 мм, то вопроса выбора между R400 и RT500 не должно стоять в принципе. В противном случае тепловыделение вашего процессора придётся ограничить отметкой 160 ватт.

Если учесть, что у PCCooler R400 вентилятор меньшего размера, вполне закономерно, что он оказался тише PCCooler RT500 TC ARGB на любых скоростях, а также по максимальному уровню шума. Комфортным 92-мм вентилятор остаётся вплоть до скорости 1440 об/мин, а тихим его можно назвать до 1270 об/мин. Треска нет, вибраций нет, электродвигатель работает бесшумно.

Компактный и лёгкий PCCooler R400 подойдёт для охлаждения процессоров с уровнем тепловыделения не более 160 ватт, а если гонять его вентилятор на максимальной скорости, то этот предел можно повысить до 180 ватт, что для кулера высотой всего 133 мм весьма неплохо. Ещё он универсальный, предельно простой в установке, компактный и доступен в трёх цветовых оформлениях, а также стоит очень скромных денег. Вроде бы, всё неплохо, но, как нам кажется, если в вашем корпусе есть запас по высоте около 20 мм, то лучше остановиться на обычной «башне» с 120-мм вентилятором, выиграв за счёт этого на процессоре не менее десяти градусов Цельсия.