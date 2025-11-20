Сегодня 20 ноября 2025
NASA показало самые детальные изображения межзвёздной кометы 3I/ATLAS

Новые и более полные данные о межзвёздной комете 3I/ATLAS стали ярким и интригующим фоном для триумфального возвращения NASA в информационное пространство. И чиновники агентства не ударили в грязь лицом, начав пресс-конференцию со слов «…что касается инопланетного происхождения объекта, это требует отдельного разговора».

Комета 3I/ATLAS 16 ноября 2025 в небе над Нью-Мехико. Источник изображения: Satoru Murata/Facebook

Конечно же, NASA опровергло предположения о комете, как о корабле инопланетян. «Я хотел бы опровергнуть эти слухи, — заявил заместитель администратора NASA Амит Кшатрия (Amit Kshatriya). — Я думаю, важно, чтобы мы поговорили об этом. Этот объект — комета. Он выглядит и ведёт себя как комета, и все признаки указывают на то, что это комета. Но эта комета прилетела из-за пределов Солнечной системы, что делает её удивительной, захватывающей и очень важной с научной точки зрения».

30 млн км, снимок MRO 2 октября 2025. Источник изображения: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Несмотря на шатдаун — временную приостановку работы большинства федеральных служб в США — NASA продолжало наблюдать за кометой. Самые интересные трансформации с кометами происходят при наиболее близком сближении с Солнцем. Этот момент настал 29 октября 2025 года, когда Земля была по другую сторону от звезды и земные инструменты не могли её наблюдать. Но значительное количество земной техники в Солнечной системе оказалось на правильной стороне, что позволило NASA получить самые близкие на сегодняшний день изображения объекта.

Снимок кометы 3I/ATLAS спутником MAVEN 28 сентября.Источник изображения: NASA/Goddard/LASP/CU Boulder

В дни перигелия комета 3I/ATLAS находилась почти на орбите Марса, сблизившись с ним до 30 млн км — это в 10 раз ближе, чем комета подойдёт к Земле при максимальном сближении с ней 19 декабря 2025 года (на 270 млн км). В эти дни комету видел даже марсоход Perseverance — редкая для него удача поглядеть на небо и звёзды, а не на все эти камни под ногами. Да что там Марс! Снимки кометы прислали юпитерианский зонд «Люси» и зонд «Психея», летящие между орбитами Марса и Юпитера. Также к этому следует добавить серию снимков с околоземных спутников слежения за космической погодой. Своеобразными тузами в рукаве остаются инструменты «Уэбб» и «Хаббл», но они припасены на Новый год на случай сближения кометы с Землёй.

Снимок кометы с зонда Lucy. Источник изображения: NASA/Goddard/SwRI/JHU-APL

Лучшее на сегодня оптическое изображение кометы сделал марсианский орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Другой марсианский спутник — MAVEN — получил снимки кометы в ультрафиолетовом диапазоне, что позволило получить более подробную информацию о водороде в атмосфере и хвосте кометы 3I/ATLAS. Свою лепту в это внесли космические солнечные обсерватории NASA PUNCH и STEREO, а также NASA / ESA SOHO. О Lucy и Psyche мы уже упоминали.

Все изображения немного размыты, но на них можно получить важную информацию, которая поможет нам узнать как можно больше об этой странной комете. Это действительно комета, несмотря на все инсинуации об инопланетном происхождении объекта. И продолжение следует. Учёные и NASA ещё не закончили с ней. Комета приближается к Земле — и она всё ещё доступна для пристального изучения.

Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Межзвёздная комета 3I/ATLAS показалась из-за Солнца — теперь её можно разглядеть на востоке перед рассветом
Учёные засекли новые аномалии у межзвёздной кометы 3I/ATLAS — некоторые назвали её инопланетным звездолётом
На Луне открыли свежий метеоритный кратер — это напомнило о рисках колонизации спутника
ЦЕРН разогнал производство антивещества в восемь раз: «10 лет назад это сочли бы научной фантастикой»
Немцы совершили прорыв в создании квантовых повторителей для «запутанного» интернета
nasa, комета, солнечная система
